Canarias alcanza 24.817 instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, un 68,5% más que en 2023

Canarias ha alcanzado las 24.817 instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo georreferenciadas hasta junio de 2026, frente a las 14.727 contabilizadas en 2023. El incremento en este periodo alcanza así el 68,5%.

La potencia nominal conjunta se sitúa en 302,6 megavatios (MW). Solo entre el cierre de 2025 y el 17 de junio de este año se incorporaron 1.881 nuevas instalaciones y 56,5 MW de potencia, por encima de los 54,3 MW añadidos durante todo 2025.

Más instalaciones y de mayor tamaño

La potencia media de las instalaciones también ha aumentado, al pasar de 10,7 kW en 2025 a 12,2 kW en junio de 2026.

El sector residencial concentra la mayor parte por número, con 21.479 instalaciones, más de ocho de cada diez. Sin embargo, es el sector terciario el que acumula más potencia, con 151,1 MW, el 49,9% del total.

La industria suma otros 24,6 MW y el sector primario alcanza los seis MW.

Casi todas están en azoteas y cubiertas

La expansión del autoconsumo se concentra principalmente en superficies que ya se encuentran edificadas o transformadas. De las 24.817 instalaciones contabilizadas, 24.105 están situadas en azoteas o cubiertas, donde reúnen 273,8 MW de potencia. Otras 355 se encuentran en marquesinas.

Además, 18.484 instalaciones se localizan en suelo urbano o urbanizable y concentran 235 MW.

Tenerife y Gran Canaria reúnen siete de cada diez

Tenerife es la isla con mayor número de instalaciones, con 9.478 y 111,7 MW, seguida de Gran Canaria, que contabiliza 8.089 instalaciones y 110,2 MW.

Entre ambas concentran aproximadamente siete de cada diez instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo y casi tres cuartas partes de toda la potencia registrada en Canarias.

Por detrás se encuentran Lanzarote, con 2.881 instalaciones y 35,98 MW; Fuerteventura, con 2.203 y 26,95 MW; y La Palma, con 1.682 instalaciones y 11,7 MW.

La Gomera contabiliza 292 instalaciones y 4,6 MW, mientras que El Hierro registra 192 y una potencia conjunta de 1,6 MW.

La mayoría permite compensar los excedentes

El autoconsumo con excedentes es la modalidad predominante, con 23.120 instalaciones, equivalentes al 93,16% del total, y una potencia conjunta de 195,4 MW.

Dentro de este grupo, 170,8 MW corresponden a instalaciones acogidas al sistema de compensación de excedentes en la factura eléctrica, mientras otros 24,6 MW pertenecen a instalaciones que venden la energía sobrante.

A ello se suman 107,2 MW de instalaciones sin excedentes. Los datos muestran así que la mayor parte de la potencia de autoconsumo instalada en Canarias está destinada principalmente al consumo propio o a la compensación de la energía sobrante, y no a su venta.

El Archipiélago llega de esta forma a la segunda mitad de 2026 con 10.090 instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo más que las contabilizadas en 2023 y con una potencia conjunta que ya supera los 300 MW.