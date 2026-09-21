Canarias destina 13,8 millones a vigilar los centros de internamiento de menores

El Gobierno de Canarias ha autorizado un gasto de 13,85 millones de euros para contratar el servicio de vigilancia, protección y videovigilancia de los centros de internamiento educativo de menores de las Islas entre 2027 y 2029.

El servicio se prestará en Valle Tabares, en Tenerife, y La Montañeta, en Gran Canaria, donde permanecen menores que cumplen medidas judiciales.

El contrato deberá garantizar la seguridad y protección de ambos centros, prestar apoyo a su personal y permitir intervenir para mantener o restablecer el orden interno cuando sea necesario.

122 menores entre los dos centros

El Centro de Internamiento Educativo de Menores Valle Tabares dispone de capacidad para 100 menores y actualmente cuenta con 68.

La Montañeta, por su parte, tiene 85 plazas disponibles y una ocupación actual de 54 menores. Entre ambos centros suman así 122 personas internas sobre una capacidad conjunta de 185 plazas.

La autorización tiene carácter plurianual y cubrirá los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

El Ejecutivo canario también recuerda que en el anterior Consejo de Gobierno se autorizó el convenio que permitirá recuperar el 5% de la nómina de los trabajadores de Ideo, entre ellos parte del personal que desarrolla su actividad en estos centros.

La nueva contratación garantizará durante tres años la continuidad de la vigilancia y protección de Valle Tabares y La Montañeta, los dos centros de internamiento educativo de menores incluidos en el servicio.