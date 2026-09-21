Canarias eleva a 1,2 millones las ayudas a municipios pequeños para reforzar la seguridad en sus costas

Canarias elevará hasta los 1,2 millones de euros la financiación destinada a cubrir gastos de seguridad en el litoral de los municipios con menos de 20.000 habitantes.

El Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación presupuestaria de 983.612,73 euros, que se añade a los 250.000 euros contemplados inicialmente en los presupuestos para esta finalidad.

La medida busca ayudar a los ayuntamientos con menor población a sufragar los gastos derivados de la seguridad en sus zonas costeras. En 2025 se destinaron 1,4 millones de euros al mismo objetivo.

Más de 50 fallecidos en el entorno acuático este año

La ampliación de fondos llega después de un verano en el que se han contabilizado 19 fallecimientos en el entorno acuático de Canarias, según los datos de la Asociación Canarias 1.500 Kilómetros de Costa recogidos por el Ejecutivo Autonómico.

Tenerife registra seis de esos casos, Lanzarote cinco, Fuerteventura cuatro, Gran Canaria tres y La Palma uno. Según la misma fuente, el número de fallecidos en el conjunto de 2026 ya supera las 50 personas.

Una nueva regulación para las zonas de baño

Paralelamente, el Gobierno de Canarias trabaja en un nuevo marco jurídico para homogeneizar las condiciones de seguridad de las zonas de baño del Archipiélago, después de la anulación en 2023 de la anterior normativa autonómica.

En la elaboración de la nueva regulación participan los municipios, colectivos de socorristas, la Asociación Canarias 1.500 Kilómetros de Costa y otros agentes relacionados con la seguridad del litoral. La intención del Ejecutivo es incorporar este marco a la futura Ley del Sistema Canario de Protección Civil.

Casi 30.000 euros para proyectos de prevención

El Consejo de Gobierno también ha aprobado una subvención de 29.980 euros para la Asociación de Socorristas de las Islas Canarias (ASOCAN).

Los fondos se destinarán a proyectos de formación y prevención como Socorrista Junior, dirigido a concienciar a la población infantil sobre seguridad acuática, y Respondiendo Juntos, centrado en preparar a ciudadanos y profesionales para intervenir ante situaciones de emergencia.

La ampliación presupuestaria deja así en 1,2 millones de euros la financiación de 2026 para que los municipios canarios de menos de 20.000 habitantes afronten los gastos de seguridad en sus zonas litorales.