Canarias mantiene la candidatura de La Palma al TMT tras no prosperar la oferta de 1.000 millones

El Gobierno de Canarias seguirá defendiendo que La Palma albergue el Telescopio de Treinta Metros (TMT) pese a que los socios del consorcio internacional no alcanzaron el consenso necesario para aceptar la oferta financiera presentada por España.

La decisión fue comunicada el pasado 18 de septiembre al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por el director ejecutivo del TMT International Observatory. El IAC señala que, tras la votación, a corto plazo no se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para iniciar la construcción en el Observatorio del Roque de los Muchachos.

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, reconoció este lunes que se trata de una "mala noticia", aunque defendió que el Gobierno autonómico no considera necesariamente definitivo el resultado y continuará respaldando la candidatura palmera.

Cabello aseguró además que no le consta que el consorcio haya trasladado directamente al Gobierno de Canarias los motivos concretos por los que la propuesta no obtuvo el respaldo necesario.

Una propuesta de hasta 1.000 millones

La oferta presentada por España contemplaba movilizar hasta 1.000 millones de euros para hacer posible la construcción del TMT en La Palma.

El esquema incluía una aportación de 400 millones a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), además de hasta 300 millones mediante un préstamo del Banco Europeo de Inversiones y otros 300 millones que estudiaba aportar el Instituto de Crédito Oficial. Estas últimas operaciones estaban sujetas a los correspondientes procesos de evaluación y aprobación.

El objetivo era cubrir las necesidades financieras del proyecto y permitir que el telescopio se instalara en el Observatorio del Roque de los Muchachos, una alternativa en la que el IAC lleva trabajando junto al consorcio internacional durante la última década.

Canarias deja abierta la posibilidad

El TMT está concebido como un telescopio óptico e infrarrojo con un espejo primario de 30 metros de diámetro. La ubicación de La Palma se había planteado como alternativa para desarrollar una infraestructura científica de gran escala en el hemisferio norte.

Pese al resultado de la votación, Cabello sostuvo que Canarias continuará intentando que la opción palmera pueda ser reconsiderada si se producen nuevas circunstancias en torno al proyecto.

Por ahora, la consecuencia inmediata es que no comenzará la construcción del TMT en La Palma, mientras el Gobierno canario mantiene abierta su defensa de la candidatura del Roque de los Muchachos.