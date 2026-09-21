Detenido por robar artículos valorados en unos 8.140 euros en una vivienda de Fuerteventura

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas detuvo a una persona como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda, en el municipio de la Oliva (Fuerteventura).

El supuesto autor del robo fue detenido, tras un dispositivo coordinado policial de localización, en la localidad de Corralejo. El detenido junto con las diligencias instruidas fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario (Las Palmas).

Los hechos se remontan a principios de septiembre, tras el requerimiento del perjudicado que, en el momento de acceder a su domicilio se encontró con la cerradura forzada, teniendo que solicitar la asistencia de un cerrajero para poder acceder al interior de la vivienda.

El propietario además comunicó la presencia de algunos objetos que había en el interior de su domicilio y que no eran de su propiedad, entre los que se encontraba una caja registradora, una riñonera con diversas herramientas y un teléfono móvil.

El valor de los artículos robados asciende a unos 8.140 euros

El afectado también pudo comprobar que le habían sustraído diversos artículos electrónicos, acústicos y deportivos de gama alta y un gran valor económico, entre ellos: dos bicicletas, cuatro guitarras, material de sonido, un televisor, tres neoprenos, una tabla y dos arneses de kitesurf, así como material relacionado con el deporte reseñado. Según informa la Benemérita, el valor de lo sustraído ascendía en su totalidad a unos 8.140 euros.

La investigación concluyó que ese robo tenía relación con otro hecho delictivo, un robo con fuerza en un establecimiento del mismo municipio, ya que, la caja registradora sustraída en ese local era la misma que fue recuperada en el interior de ese domicilio. Un hallazgo que permitió confirmar la línea de investigación seguida por los agentes y vincular al detenido con los hechos.

Finalmente, se recuperaron la mayoría de los efectos sustraídos que se encontraban ocultos en el hueco de la escalera del inmueble. Las indagaciones realizadas, y los efectos hallados en el interior del domicilio permitió identificar coincidencias reveladoras, al ser efectos personales portados por el presunto autor de los hechos en otras intervenciones policiales en otros delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico.