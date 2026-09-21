Dorian Padrón conquista el Campeonato de Europa de K1 en Tenerife

El luchador tinerfeño Dorian Mano de Piedra Padrón se proclamó este sábado campeón de Europa WAKO PRO de K1 en peso medio tras imponerse al suizo Alfred Kqira en el Pabellón Pancho Camurria de Santa Cruz de Tenerife.

La victoria llegó en el combate estelar de Fighting From The Sea 9, una velada que reunió en la capital tinerfeña a algunos de los principales nombres de los deportes de contacto y que tuvo en el cinturón continental uno de sus grandes alicientes.

Padrón afrontaba ante su público uno de los grandes retos de su trayectoria. El tinerfeño, perteneciente al club Enrique Correa, llegaba a la cita con experiencia en el K1 profesional y con títulos nacionales en su palmarés.

El ranking de la Federación Canaria de Kickboxing y Muaythai recoge a Padrón como campeón de España profesional y le atribuye un historial de diez combates, con seis victorias y tres triunfos por KO.

El cinturón europeo se queda en Tenerife

El combate ante Alfred Kqira puso en juego el Campeonato de Europa WAKO PRO de K1 en la categoría de peso medio. El luchador tinerfeño aprovechó la oportunidad y terminó levantando el cinturón continental en el mismo escenario en el que se había preparado la gran noche.

La conquista tiene además el valor añadido de haberse producido en Tenerife y ante el público del Pancho Camurria. Padrón no tuvo que salir de las islas para disputar el título europeo, sino que convirtió Santa Cruz en el escenario de uno de los principales triunfos de su carrera.

La velada arrancó con una amplia programación de combates de diferentes disciplinas. El cartel de Fighting From The Sea 9 incluyó enfrentamientos de K1, kickboxing, muay thai, MMA y otras modalidades vinculadas a los deportes de contacto.

Entre los combates profesionales también estuvieron los protagonizados por Arturo Castro y Marcos Betancourt, en K1 superwélter; Jhonatan Duarte y Cristian Pérez, en K1 ligero; y Williams Dorta y Antonio Reyes, en muay thai.

Una noche histórica para los deportes de contacto

El Pancho Camurria se convirtió durante la noche del sábado en el centro de los deportes de contacto en Tenerife. La novena edición de Fighting From The Sea reunió a deportistas amateur y profesionales y tuvo como momento principal la disputa del cinturón de Dorian Padrón.

La organización ha ido consolidando esta cita dentro del calendario de los deportes de contacto en la isla. Además de la competición, Fighting From The Sea mantiene iniciativas relacionadas con la formación y la promoción de la práctica deportiva, entre ellas un programa de becas dirigido a jóvenes menores de 30 años con dificultades socioeconómicas.

Pero el nombre propio de esta edición fue el de Dorian Padrón. El luchador tinerfeño terminó la noche con el cinturón de campeón de Europa sobre el ring del Pancho Camurria.

Un título continental conquistado en casa que coloca a Padrón como uno de los protagonistas de la actualidad de los deportes de contacto en Tenerife.