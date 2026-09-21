Educación señala que la instalación de aire acondicionado "corresponde a los propios centros"

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha informado a EFE que "no existe un listado de centros con aire acondicionado en Canarias". Según ha recogido la agencia de comunicación este lunes, fuentes de la consejería han aclarado que tanto en los centros públicos como en los concertados la "decisión de instalar aire acondicionado corresponde a los propios centros".

La Consejería ha precisado que "no instala directamente aire acondicionado ni ventiladores" en los centros educativos, aunque sí desarrolla "distintas medidas" destinadas a "reducir las temperaturas" en colegios e institutos.

En el caso de los públicos, disponen de fondos para gastos de funcionamiento corriente que pueden destinar a este tipo de actuaciones.

Aunque Educación tiene constancia de algunos centros que disponen de aire acondicionado, "no cuenta con un registro que permita determinar cuántos centros de Canarias tienen instalados estos equipos", al tratarse de una decisión que forma parte de la autonomía de los centros, como ya han dejado claro anteriormente.

Diferentes actuaciones para adaptar los centros a las actuales condiciones climáticas

Entre estas actuaciones figuran la naturalización de espacios, la instalación de cristales que permiten reducir la temperatura, la colocación de placas fotovoltaicas y la creación de zonas de sombra.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes ha impulsado este verano un plan de obras en la red pública educativa con una inversión de más de 21 millones de euros para ejecutar 420 actuaciones en 293 infraestructuras educativas de las ocho islas.

Entre las actuaciones previstas figuran medidas dirigidas a adaptar los centros a las actuales condiciones climáticas, como la creación de espacios de sombra en 62 centros, con una inversión de más de 2,6 millones de euros, y proyectos de naturalización en otros 55 centros, dotados con más de 2,3 millones de euros.

También se contempla la construcción de seis nuevos techados de canchas deportivas, con una inversión superior a 3,2 millones de euros.

"Golpes de calor y lipotimias" por las elevadas temperaturas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante una entrevista en Las Mañanas de Radio Nacional el pasado 15 de septiembre, resaltó que se dieron diferentes "golpes de calor y lipotimias" en los centros escolares del archipiélago.

Las altas temperaturas alcanzadas ese lunes en algunos puntos de Canarias obligaron a interrumpir las clases presenciales en las islas de Fuerteventura y en diferentes zonas de Gran Canaria.