El Banco de España sitúa a Canarias en el grupo de menor renta de Europa

El reloj del progreso parece haberse detenido para la economía canaria. Los datos del reciente informe del Banco de España, Dinámicas de convergencia regional en las principales economías europeas, trazan un diagnóstico severo sobre la evolución del Archipiélago en el último cuarto de siglo. Desde 1998, la distancia que separa a las Islas de los motores económicos del continente no solo no se ha reducido, sino que se ha ensanchado de forma sistemática.

El estudio analiza 98 regiones europeas y las agrupa en seis bloques según su trayectoria de PIB per cápita. Canarias queda relegada al sexto y último nivel, un furgón de cola que comparte únicamente con Andalucía dentro del panorama nacional. Ambas comunidades arrancaron el periodo analizado con un nivel de riqueza inferior a la media y han sido incapaces de revertir la tendencia. La brecha estructural se ha ampliado a lo largo del tiempo.

Este fenómeno desmiente el mito asimilado de que los territorios con menor renta terminan atrapando de forma natural a los más prósperos. Las economías pueden converger hacia un equilibrio de bajo rendimiento y estancamiento secular. Este es precisamente el escenario en el que ha quedado anclada la economía canaria. Pese a las ingentes inyecciones de fondos europeos estructurales y los sucesivos planes de cohesión diseñados desde las Administraciones, el Archipiélago no converge con la riqueza europea, sino que consolida su posición en el estrato más humilde de España, Francia, Italia y Alemania.

Dentro de su modesto grupo, Canarias presenta leves ventajas relativas frente a Andalucía, superando la mediana del club en un 5,3% en renta y en 1,7 puntos en capital humano. Sin embargo, estas cifras solo miden el rendimiento frente a las regiones más rezagadas del sur de Europa. El problema aflora al observar el déficit en capital físico, que se sitúa un 9,8% por debajo de la mediana de su ya empobrecido entorno, y con una velocidad de convergencia inferior a la media.

El espejismo de acumular recursos

La principal lección económica del documento trasciende la simple suma matemática de factores productivos. Invertir más dinero no garantiza crear riqueza sostenible. Entre 2000 y 2023, la media de las regiones europeas mejoró sustancialmente su capital humano y físico, pero los investigadores del Banco de España subrayan que acumular recursos resulta estéril si el sistema es incapaz de transformarlos en productividad real.

Ahí radica la verdadera falla del modelo canario. Las regiones de los grupos inferiores sufren una incapacidad crónica para convertir el nivel educativo o las infraestructuras en mejoras sostenidas de renta a largo plazo. Obtienen un rendimiento económico inferior de cada euro invertido y de cada hora trabajada frente a los clubes superiores. Esto cuestiona de raíz las políticas económicas basadas de forma exclusiva en el estímulo del gasto por encima de la eficiencia productiva. Si la estructura productiva y la calidad institucional no acompañan, el esfuerzo financiero se diluye sin generar valor añadido.

A diferencia de territorios como Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, que muestran procesos de aproximación hacia niveles superiores de renta, Canarias se ha quedado al margen de ese dinamismo. La acumulación de capital humano tiene un impacto superior al del capital físico sobre el PIB a largo plazo, pero ninguno de los dos factores logra despegar bajo el actual marco insular.

Un cambio de paradigma

El documento del supervisor bancario apunta hacia la calidad institucional y la estructura del tejido productivo como elementos diferenciadores fundamentales. La lectura económica de los datos es nítida. La hiperregulación, la rigidez administrativa y los incentivos perversos de un modelo económico tutelado y dependiente del sector público lastran el desarrollo orgánico del capital privado en las Islas.

La receta uniforme de transferir rentas ha demostrado su agotamiento. Veinticinco años de expansión de la actividad y de intervención pública sostenida dejan un saldo innegable de divergencia económica. Para invertir esta tendencia, el desafío no pasa por reclamar más fondos europeos para sostener el entramado actual, sino por modificar las condiciones de fondo que asfixian el crecimiento económico real.

El profundo estancamiento estructural de Canarias exige repensar el marco normativo para atraer inversión productiva, potenciar la acumulación de capital físico empresarial y flexibilizar un entorno que penaliza la creación de riqueza. Solo a través de unas instituciones que faciliten y protejan la libre iniciativa privada podrá la economía insular escapar de ese último escalón europeo en el que lleva décadas instalada.