El calor extremo vuelve a Canarias con temperaturas de hasta 36 grados y calima

El calor vuelve a marcar el tiempo en Canarias y podría intensificarse durante los próximos días. Este lunes, 21 de septiembre, las temperaturas podrán alcanzar localmente los 34 grados en el interior sur de Fuerteventura. La evolución prevista apunta a un nuevo ascenso a mitad de semana, aunque con diferencias importantes entre islas y municipios.

El arranque de la semana estará acompañado de calima en altura, especialmente en las islas orientales. En Gran Canaria, los valores más elevados del lunes se esperan en las vertientes sudeste, sur y oeste, donde podrán llegar a los 32 grados. Las zonas interiores y meridionales de Lanzarote se moverán entre los 30 y los 32.

En Tenerife, el aumento térmico será más acusado en medianías que en la costa. También habrá que prestar atención a las cumbres centrales, donde son probables rachas de viento muy fuertes durante la mañana y las horas centrales del lunes. La Gomera podrá alcanzar puntualmente los 30 grados en el sur y el este, mientras El Hierro y La Palma registrarán ascensos en el interior y las zonas altas.

La evolución de las temperaturas permite anticipar una semana con pocos respiros en algunos puntos. En Santa Cruz de Tenerife, la previsión pasa de los 31 grados de máxima del lunes a 32 el martes y 33 el miércoles. El jueves aparece, por ahora, como la jornada más calurosa, con una máxima de 36 grados.

El calor también se mantendría durante las noches en la capital tinerfeña. Las mínimas previstas subirían de 22 grados este lunes a 24 el martes y el miércoles, hasta alcanzar los 26 el jueves. De cumplirse esta evolución, el aumento térmico se notaría durante buena parte de la jornada.

En Fuerteventura, la previsión para el núcleo de Pájara dibuja una subida similar. Tras los 32 grados del lunes, el martes alcanzaría los 33 y tanto el miércoles como el jueves podría llegar a los 36. Estos valores corresponden a la localidad y no deben extenderse de manera uniforme a todo el municipio, que comprende zonas costeras e interiores con condiciones diferentes.

Arrecife también mantendrá un ambiente caluroso. La capital lanzaroteña tiene previstas máximas de 32 grados el martes, 33 el miércoles y 32 el jueves. Las mínimas rondarán los 24 grados durante esas tres jornadas. La previsión consultada no contempla precipitaciones hasta el sábado.

Las Palmas de Gran Canaria presenta un escenario más moderado en las máximas, aunque también experimentaría un ascenso. Los 27 grados previstos para el lunes y el martes darían paso a 30 el miércoles y el jueves. En cambio, las mínimas podrían llegar a 26 grados el jueves, por lo que el ambiente cálido también tendría continuidad nocturna.

Hacia el viernes y el sábado aparece una bajada de temperaturas en varias de las localidades analizadas. Pájara pasaría a máximas de 31 y 30 grados, respectivamente, mientras Arrecife se situaría en torno a los 30 ambos días. Santa Cruz mantendría máximas de 33 grados y Las Palmas de Gran Canaria rondaría los 29.

Esa moderación, por tanto, no supondría un descenso acusado en todos los puntos. Las previsiones municipales apuntan a que el calor seguirá presente al comienzo del fin de semana, aunque los valores concretos pueden cambiar conforme se actualicen los pronósticos. Para el domingo todavía no se dispone, en las tablas consultadas, de un detalle equivalente que permita cerrar la previsión.

El panorama de los próximos días combina un ascenso térmico hasta mediados de semana, noches cálidas y pocas opciones de lluvia en las localidades analizadas. La intensidad del episodio dependerá de cada zona, por lo que las temperaturas de las capitales no describen por sí solas lo que ocurrirá en costas, medianías y cumbres.