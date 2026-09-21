El Gobierno canario pide a Fitto concreción sobre la nueva estrategia RUP

El Gobierno de Canarias mueve ficha en el complejo tablero institucional europeo. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha solicitado formalmente un encuentro con el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto. El objetivo prioritario es despejar las incógnitas sobre la aplicación efectiva de la nueva Estrategia de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), un documento clave presentado el pasado 10 de septiembre que marcará el futuro económico de las islas.

El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, confirmó tras la reunión del Consejo de Gobierno que la intención es encajar esta cumbre bilateral durante la Conferencia de Presidentes RUP que albergará la isla de Guadalupe a principios de noviembre. La misiva enviada a Bruselas agradece el trabajo de la Comisión, pero fija una posición exigente. El Archipiélago asume su potencial, pero necesita que el reconocimiento de sus singularidades se traduzca en políticas económicas viables y no quede diluido en declaraciones institucionales.

El peso geoestratégico frente a la inercia

La posición de Canarias en el Atlántico medio representa un activo fundamental para el mercado común. Clavijo recuerda a Bruselas que las islas operan de facto como la frontera sur de Europa frente al continente africano. Esta ubicación otorga al territorio una dimensión geoestratégica clave que la Unión Europea debe rentabilizar para garantizar la estabilidad comercial y política de la región.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico exige conocer cómo piensa la Comisión transformar este valor en medidas e instrumentos concretos. La administración canaria busca que las RUP participen activamente en el diseño de las políticas de relaciones exteriores y seguridad. Para el Archipiélago, consolidar su protagonismo en la autonomía estratégica europea, impulsar una política marítima coherente y asegurar la independencia energética resultan factores vitales para afianzar el crecimiento y atraer nueva inversión.

Agilidad en la gestión de los recursos

El núcleo de la reclamación canaria orbita en torno a la eficiencia administrativa. Clavijo ha trasladado al vicepresidente europeo que la nueva hoja de ruta continental debe tener un reflejo inmediato y práctico en la gestión de los fondos europeos. La llegada de capital resulta estéril si el propio sistema bloquea su aplicación.

La experiencia acumulada evidencia que las particularidades económicas y territoriales de las islas chocan a menudo con una rigidez normativa asfixiante. El Gobierno canario demanda a Fitto procedimientos verdaderamente flexibles que permitan ejecutar los recursos con agilidad. Reducir los obstáculos burocráticos se perfila como la única vía lógica para garantizar que la financiación aterrice de lleno en la economía productiva, fortalezca el tejido empresarial y mejore la competitividad del Archipiélago en el exterior.

Un marco jurídico sólido desde el origen

Por último, el presidente exige a Bruselas transparencia sobre el desarrollo del paquete normativo específico que acompaña a la Estrategia. Canarias necesita conocer con exactitud la hoja de ruta, las medidas diseñadas para las regiones ultraperiféricas y el calendario de negociación previsto.

El enfoque del Gobierno persigue un cambio profundo en la maquinaria legislativa comunitaria. La aplicación del artículo 349 del Tratado debe dejar de ser una excepción para convertirse en norma. Esto significa que las desventajas estructurales de las RUP deben contemplarse desde el diseño inicial de las políticas, evitando el uso de correcciones a posteriori. Eliminar estos parches legales otorgará mayor seguridad jurídica y certidumbre a los operadores económicos.

Canarias asume esta etapa como un momento decisivo. El Ejecutivo mantiene la mano tendida para aportar soluciones, pero exige a la Comisión un diálogo riguroso que desemboque en acciones reales para consolidar el progreso económico de las islas.