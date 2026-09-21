El Hotel Fariones cumple 60 años como uno de los pioneros del desarrollo turístico de Lanzarote

El Hotel Fariones, en Puerto del Carmen, cumple 60 años desde su apertura en 1966, cuando se convirtió en uno de los primeros establecimientos hoteleros de Lanzarote y participó en los inicios del desarrollo turístico de la isla.

El cinco estrellas, perteneciente actualmente a Rosa Group, ha iniciado este mes de septiembre una serie de actos conmemorativos coincidiendo con un aniversario al que llega con diferentes reconocimientos hoteleros y certificaciones vinculadas a la sostenibilidad.

Seis décadas en Puerto del Carmen

El establecimiento cuenta actualmente con 213 habitaciones con vistas al mar y alrededor de 14.000 metros cuadrados de jardines e instalaciones.

Su propuesta incorpora elementos relacionados con la gastronomía, la artesanía y la cultura de Lanzarote. Parte de los productos utilizados en sus restaurantes procede de la Finca de Uga y de proveedores locales, mientras que el complejo dispone también de la tienda de artesanía Room 214.

El diseño del establecimiento está ligado al trabajo de Rafael del Castillo y a la colaboración de la interiorista Rita Corujo.

Reconocimientos y sostenibilidad

Fariones ha recibido durante los últimos años distinciones como los TUI Global Hotel Awards y los Tripadvisor Travelers' Choice, además de volver a obtener en 2026 el reconocimiento Tripadvisor Best of the Best.

El hotel también ha renovado este año la certificación Biosphere, relacionada con criterios de sostenibilidad, y cuenta con el reconocimiento Re Think Hotel como proyecto hotelero sostenible.

La compañía sostiene que su modelo busca integrar el alojamiento con el territorio y mantener vínculos con el patrimonio y la comunidad local.

Una celebración para abrir el aniversario

El pasado 18 de septiembre, el hotel organizó un encuentro con empleados, representantes institucionales e invitados como inicio de las actividades previstas por su 60 aniversario.

Entre los asistentes estuvieron la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez; el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort; y el alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra.

La celebración abre ahora una serie de acciones con huéspedes y comunidad local para conmemorar las seis décadas transcurridas desde que el establecimiento comenzó a recibir visitantes en Puerto del Carmen en 1966.