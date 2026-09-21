El Partido Popular nombra una gestora en Lanzarote y acuerda la salida de Astrid Pérez

La dirección del Partido Popular de Canarias ha convocado de urgencia a su Junta y Comité Ejecutivo Autonómico para este miércoles 23 de septiembre. La reunión, programada en la sede insular de Gran Canaria, ejecutará la aplicación del artículo 37.1 e) de los Estatutos Nacionales para constituir una Comisión de Gobierno Transitoria en Lanzarote. La medida formaliza la intervención directa de la cúpula autonómica que encabeza Manuel Domínguez sobre la estructura insular, con el objetivo de encauzar una situación prolongada durante más de un año y precipitada tras las controversias generadas en torno a la propuesta de José Valle como candidato de consenso.

El fin de la etapa de Astrid Pérez tras casi dos décadas de liderazgo

La activación de este mecanismo de intervención conlleva la destitución de Astrid Pérez como presidenta del PP de Lanzarote y La Graciosa que a su vez también preside el Parlamento de Canarias, la responsabilidad que ejercía como presidenta del partido popular empieza en diciembre de 2008 tras imponerse al sector afín al entonces líder regional José Manuel Soria. Su relevo pone fin a casi dos décadas de presidencia insular y responde al objetivo de la dirección regional de atajar las disputas internas para asegurar la estabilidad de la formación en la isla.

Transición dirigida y quinielas para la gestora

Con el procedimiento en marcha, la atención del partido se centra en la arquitectura de la mesa interina que asumirá las riendas de la formación hasta la convocatoria de un nuevo congreso insular. En las quinielas de la dirección autonómica destacan nombres como el del exalcalde de Tías, Pancho Hernández, que fue visto recientemente coordinando posiciones con la cúpula regional, y la actual secretaria general insular, María Jesús Tovar. El cometido prioritario de la gestora será reorganizar la estructura local, reordenar los equilibrios orgánicos y velar por la estabilidad política del partido en Lanzarote.