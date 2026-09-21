El PSOE de Lanzarote constituye su comité de campaña como "nuevo impulso" de cara a las próximas elecciones

El Partido Socialista (PSOE) de Lanzarote ha comenzado a preparar las elecciones de mayo de 2027 con la constitución de su comité de campaña, que estará liderado por el secretario de Organización, José Juan Cruz, y que coordinará durante los próximos meses el trabajo político y organizativo de la formación, han informado este lunes en nota de prensa.

Una decisión adoptada durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Insular, en la que los socialistas lanzaroteños abordaron la planificación del próximo ciclo electoral, el calendario de primarias para la elección de las candidaturas al Cabildo de Lanzarote y a los distintos ayuntamientos, así como distintas propuestas de resolución que se convertirán en iniciativas para su traslado a las instituciones.

El secretario, José Juan Cruz, ha destacado que la constitución del comité de campaña supone dar un "nuevo impulso" a un trabajo que el PSOE "viene desarrollando" desde el comienzo de la legislatura.

"Llegamos a esta nueva etapa con mucho trabajo hecho, con ilusión y con una organización preparada. Desde el primer día de la legislatura hemos desarrollado un trabajo intenso, gobernando y gestionando en los municipios donde tenemos responsabilidades y construyendo, desde la escucha y la cercanía, una alternativa para Lanzarote y La Graciosa. Ahora toca redoblar ese esfuerzo y comenzar a preparar, junto a todas las agrupaciones, el camino hacia mayo de 2027", ha afirmado Cruz.

Durante la reunión, el secretario de Organización ha dado cuenta también del calendario de primarias para determinar las candidaturas socialistas al Cabildo y a los ayuntamientos. La presentación de candidaturas tendrá lugar del 23 al 26 de octubre; la recogida de avales se desarrollará del 28 de octubre al 4 de noviembre y la primera jornada de votación se celebrará el 14 de noviembre.

Crisis migratoria en Ceuta, acoso escolar y emergencia climática

La Comisión Ejecutiva Insular ha aprobado además tres propuestas de resolución que el PSOE de Lanzarote trasladará como iniciativas a las distintas instituciones, dando continuidad al trabajo político de la organización más allá de la propia preparación electoral.

La Ejecutiva ha aprobado una propuesta de resolución en apoyo y solidaridad con Ceuta y otra dirigida a promover la adhesión al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática en España.

A ellas se suma la propuesta presentada por Juventudes Socialistas de Lanzarote, que plantea impulsar la actualización del protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El PSOE de Lanzarote encara así los próximos meses combinando el trabajo político e institucional con la preparación de las elecciones de mayo de 2027, reforzando la coordinación entre la organización insular y las agrupaciones locales y poniendo en marcha el proceso que culminará con la elección de sus candidaturas, han finalizado sobre los objetivos en la nota de prensa.