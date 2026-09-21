Escolares de Las Palmas prueban vehículos adaptados para conocer las barreras de movilidad

Escolares de Las Palmas de Gran Canaria han participado este lunes en una jornada en la que pudieron probar vehículos adaptados y realizar diferentes circuitos para conocer las dificultades que afrontan las personas con movilidad reducida.

La actividad se desarrolló en la avenida Mesa y López, entre la Plaza de España y la calle Galicia, con talleres, dinámicas y una yincana inclusiva enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad.

Experiencias sobre movilidad adaptada

El alumnado del CEIP Fernando Guanarteme participó durante la mañana en diferentes propuestas relacionadas con la movilidad adaptada y las barreras con las que pueden encontrarse en los desplazamientos cotidianos las personas con movilidad reducida.

Las actividades buscaron acercar a los participantes a situaciones como el desplazamiento en silla de ruedas y otros condicionantes que pueden dificultar la autonomía en el espacio público.

La jornada contó además con la colaboración de la Asociación La Vida Sigue en Positivo y del creador de contenido Miguel Planas, que participaron en las actividades de concienciación sobre accesibilidad.

La iniciativa forma parte de la programación de la Semana Europea de la Movilidad, que se desarrolla en la capital grancanaria desde el pasado 16 de septiembre.