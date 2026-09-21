Europa prohíbe vetar la compra de vivienda en las islas por nacionalidad

El debate sobre el acceso a la vivienda en Canarias suele buscar culpables de forma rápida. La vivienda vacacional se ha erigido como el blanco predilecto de buena parte del arco político y social. Sin embargo, el reciente análisis del Consejo Económico y Social de Canarias (CES) introduce una necesaria dosis de realidad jurídica y económica. Su presidente, Sergio Melián, ha aclarado que la normativa europea no otorga un cheque en blanco a las administraciones para intervenir el libre mercado. Europa exige rigor, datos verificables y una proporcionalidad estricta antes de aplicar cualquier límite.

El espejismo de la intervención administrativa

La tentación de legislar a golpe de prohibición choca frontalmente con la jurisprudencia comunitaria. El CES sostiene que limitar los usos turísticos de un inmueble es viable, pero única y exclusivamente si se acredita una presión residencial mediante criterios puramente objetivos. Esta exigencia comunitaria desmonta la narrativa intervencionista que pretende restringir la actividad económica por decreto. Las administraciones están obligadas a justificar por qué la medida es la única salida posible.

El problema central, que el discurso político suele esquivar, es que restringir la oferta vacacional no multiplica por arte de magia las casas disponibles para familias. Si el alquiler tradicional se ha desplomado en muchas zonas del archipiélago, el motivo principal reside en la inseguridad jurídica que castiga a los propietarios. La creciente amenaza de la ocupación, sumada a la exasperante lentitud judicial en los desahucios, disuade a los dueños de arrendar a largo plazo. Culpar al alquiler turístico supone atacar un síntoma visible mientras se ignora la enfermedad real del mercado.

Europa defiende el derecho de propiedad

Otro debate recurrente en las islas consiste en la pretensión de prohibir la compra de inmuebles a ciudadanos extranjeros. El informe del organismo consultivo entierra definitivamente esta vía. La Unión Europea prohíbe de forma expresa cualquier discriminación por nacionalidad. Todo intento de vetar el acceso a la propiedad basándose en el pasaporte del comprador vulnera los pilares del mercado común.

En consecuencia, el foco regulatorio queda limitado al uso de la vivienda. Aún en ese escenario, imponer barreras arbitrarias al destino que un propietario da a su patrimonio supone una injerencia severa. En una economía como la canaria, dependiente del sector servicios y del capital exterior, proyectar una imagen de hostilidad hacia la propiedad privada erosiona de inmediato la confianza de los inversores.

La verdadera receta para equilibrar el mercado

La aportación más lúcida del CES radica en su diagnóstico final. Melián advierte que ninguna política restrictiva funcionará si no va acompañada de un incremento estructural de la oferta. Esta es la ley ineludible de la economía inmobiliaria. Para reducir los precios de forma sostenida no se debe racionar la escasez, sino facilitar la abundancia.

El organismo reclama la urgente agilización de la planificación urbanística y la aceleración en la concesión de licencias. La burocracia administrativa actual asfixia cualquier iniciativa privada. Un promotor se enfrenta a demoras de años para obtener los permisos de obra en casi cualquier ayuntamiento de las islas, lo que encarece el producto final de forma artificial.

Garantizar el acceso a un hogar es un objetivo compartido. No obstante, las soluciones reales no pasan por asfixiar el turismo, motor indispensable de nuestra economía. El camino hacia el abaratamiento de los inmuebles exige ineludiblemente liberar suelo, aplicar rebajas fiscales a la construcción, proteger al arrendador y permitir que la iniciativa privada construya. Solo aumentando el parque de viviendas se logrará un equilibrio duradero sin dinamitar el tejido productivo del archipiélago canario.