La Laguna asegura que el suelo de Las Mantecas es municipal y mantiene su proyecto de nuevo pabellón

El Ayuntamiento de La Laguna mantiene su intención de construir un nuevo pabellón municipal en Las Mantecas y asegura que dispone de suelo de titularidad municipal para desarrollar el proyecto sin necesidad de adquirir nuevos terrenos.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ha respondido este lunes a las dudas planteadas desde el Cabildo de Tenerife sobre la propiedad de los terrenos y ha acusado al vicepresidente insular, Lope Afonso, de intentar "boicotear" la futura instalación.

Gutiérrez sostiene que el proyecto se plantea sobre dos parcelas. Según explicó, una cuenta con unos 47.000 metros cuadrados y pertenece íntegramente al Ayuntamiento, mientras que otra, de alrededor de 45.000 metros cuadrados, era propiedad de la Universidad de La Laguna y fue adquirida por el Consistorio mediante expropiación hace dos años.

El Ayuntamiento defiende que el suelo ya es municipal

El alcalde rechaza así la interpretación trasladada desde el Cabildo de que el proyecto estaría condicionado por terrenos pertenecientes a la Universidad de La Laguna.

El pasado febrero, el propio Ayuntamiento anunció que ya disponía del documento técnico necesario para iniciar la tramitación de una modificación menor del Plan General de Ordenación con el objetivo de habilitar la parcela de Las Mantecas para el futuro pabellón.

El proyecto municipal fue presentado inicialmente en septiembre de 2025 con una capacidad prevista de aproximadamente 10.000 espectadores y con la intención de utilizar el recinto tanto para competiciones deportivas como para conciertos, ferias y otros grandes eventos.

Gutiérrez sostiene que La Laguna necesita ampliar su capacidad deportiva ante el crecimiento del club de baloncesto y la presencia de otros equipos que compiten a nivel nacional, aunque reconoce que el Ayuntamiento no puede desarrollar por sí solo una infraestructura de estas características y que serán necesarios informes y trámites dependientes de otras administraciones.

El Cabildo plantea un Tenerife Arena todavía sin ubicación definitiva

La controversia se produce mientras el Cabildo de Tenerife trabaja en su propio proyecto de Tenerife Arena, una instalación de carácter insular cuya ubicación todavía no está cerrada.

Lope Afonso aseguró el pasado 16 de septiembre que el recinto se construirá donde exista el "suelo adecuado". El Cabildo señaló entonces como opción más avanzada los terrenos que quedarían disponibles con el desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz de Tenerife.

En esa misma comparecencia, el vicepresidente segundo del Cabildo, José Miguel Ruano, señaló que el Ayuntamiento de La Laguna trabaja sobre Las Mantecas pero sostuvo que aún era necesario abordar la reordenación urbanística del Campus de Guajara y apuntó a la titularidad universitaria del suelo.

Es precisamente esta afirmación la que Gutiérrez rechaza ahora, al mantener que las parcelas previstas para el pabellón son de titularidad municipal.

La Laguna no renuncia al proyecto

El alcalde también ha defendido que la futura instalación no pretende competir con proyectos deportivos de otros municipios y ha reclamado que las inversiones insulares no se concentren únicamente en Santa Cruz de Tenerife.

Gutiérrez sostiene que un nuevo recinto permitiría dar respuesta tanto a las necesidades deportivas como a la celebración de grandes eventos y conciertos, además de reducir el impacto de este tipo de actividades en zonas residenciales.

Por su parte, el presidente del La Laguna Tenerife, Aniano Cabrera, ha considerado importante disponer de un nuevo pabellón y ha pedido que las distintas administraciones alcancen un acuerdo, aunque ha señalado que actualmente el club está satisfecho en el Santiago Martín.

El Ayuntamiento mantiene, por tanto, la tramitación de su pabellón en Las Mantecas, mientras el Cabildo continúa estudiando la ubicación de su Tenerife Arena y ambas administraciones mantienen posiciones diferentes sobre los terrenos y el desarrollo de las futuras infraestructuras deportivas.