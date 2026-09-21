La Laguna y el CB Canarias presentan este lunes un nuevo acuerdo de colaboración

El Ayuntamiento de La Laguna y el Club Baloncesto Canarias presentarán este lunes, 21 de septiembre, los detalles de un nuevo acuerdo de colaboración entre ambas entidades.

El acto tendrá lugar a partir de las 11:00 horas en la Sala de Cámara del Teatro Leal, con acceso por la entrada principal del recinto. Durante la presentación intervendrán el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente del CB Canarias, Aniano Cabrera, que atenderán a los medios de comunicación.

El acuerdo busca establecer nuevas líneas de colaboración entre el consistorio lagunero y el club de baloncesto, aunque será durante el acto cuando se conozcan sus principales detalles y el alcance de las iniciativas previstas.

La presentación podrá seguirse también en directo a través de YouTube, para quienes no puedan acudir presencialmente al Teatro Leal.