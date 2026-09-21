Lanzarote fija límites al despliegue renovable para proteger el suelo y ordenar la transición energética

El paso dado por el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, al someter al Consejo de la Reserva de la Biosfera el documento de criterios para la delimitación de Zonas de Aceleración de Energías Renovables (ZAR), marca un cambio de rumbo fundamental en la política de ordenación del territorio insular. Elaborado por una comisión interdepartamental con el asesoramiento técnico del equipo Biocrit, el informe abandona la inercia del crecimiento reactivo a demanda de los promotores privados para imponer una estrategia de planificación restrictiva y preventiva. La propuesta establece un orden de prioridades claro: la instalación de infraestructuras energéticas debe concentrarse en azoteas, cubiertas de naves industriales, zonas de aparcamiento y suelos ya antropizados o alterados por actividades previas, como escombreras o canteras. Con este planteamiento, la institución insular busca desligar la transición ecológica de la ocupación especulativa de suelo, supeditando el desarrollo de limpias a la preservación del patrimonio paisajístico y la ordenación urbanística.

Blindaje del suelo agrícola y un modelo híbrido proyectado a 2040

En el plano normativo y de uso del suelo, el documento fija contrapesos técnicos muy precisos para proteger el sector primario y el paisaje cultural de la isla. De manera explícita, la propuesta rechaza la implantación de proyectos en suelos de valor agrícola, ambiental o patrimonial, fijando además un techo máximo estricto de 164 hectáreas en toda la isla para albergar plantas fotovoltaicas en suelo. Asimismo, la norma técnica desestima la fragmentación del territorio al excluir los proyectos con una superficie inferior a las diez hectáreas, evitando así la atomización de pequeñas plantas que generan un elevado impacto visual y sobrecostes de red. Este marco de contención no compromete la suficiencia energética de la isla, sino que la canaliza hacia un modelo híbrido orientado a cubrir la totalidad de la demanda en 2040 mediante cinco ejes complementarios: solar fotovoltaica, eólica, almacenamiento, gestión integral del agua y la progresiva electrificación del transporte y la edificación.

Validación científica y máxima transparencia en la gobernanza insular

La estrategia del Ejecutivo insular busca no solo el rigor técnico, sino también la máxima legitimación institucional y ciudadana antes de elevar el texto a definitivos marcos normativos. La sesión del próximo 19 de octubre, coordinada por el consejero de la Reserva de la Biosfera, Samuel Martín, someterá el texto al debate público de la Junta rectora. Además, se someterá a valoración la ampliación del Gabinete Científico con la incorporación de especialistas de primer nivel como la arquitecta Flora Pescador, el experto en edafología Francisco Javier Díaz Peña, el biólogo marino José Juan Castro y la paleontóloga Esther Martín González. La combinación de este respaldo técnico independiente con la revisión de la Estrategia Lanzarote 2035 y la nueva zonificación de la Reserva acordada con la Unesco permite al Cabildo blindar sus decisiones ante posibles contenciosos, garantizando una gobernanza abierta, retransmitida en directo y sometida al escrutinio de los agentes sociales.