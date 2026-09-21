Ley de Nietos. El Supremo frena el voto CERA y afecta a 27.000 canarios en Cuba y Venezuela

La decisión de la Junta Electoral Central de ejecutar las resoluciones del Tribunal Supremo e instruir el desglose de los inscritos mediante la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática sitúa la atención política sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en Canarias. Desde los inicios de 2023, la bolsa de electores en el extranjero se ha incrementado en casi 27.000 nuevos inscritos, concentrando más de dos tercios de su volumen total entre Cuba y Venezuela. La revisión judicial abre un escenario de verificación procedimental en una circunscripción analizada por su volumen teórico, pero donde la expansión de las nacionalizaciones no ha venido acompañada de un incremento correlativo en la participación efectiva.

Abstención estructural e impacto en las urnas autonómicas

Pese al volumen del censo exterior, que superó los 162.000 inscritos en 2023, los datos reflejan una desconexión sistemática entre la masa electoral en el extranjero y la dinámica parlamentaria del archipiélago. En las pasadas elecciones autonómicas, la participación CERA se situó en un testimonial 4,1%, sumando apenas 6.506 votos válidos y registrando una abstención cercana al 96% que impidió cualquier alteración en la asignación final de escaños en la Cámara regional. Esta apatía fue especialmente acusada en Cuba, donde apenas votó el 0,3% de los inscritos, frente al 8,15% registrado en Venezuela. Cabe precisar que, si bien el PSOE fue la fuerza más votada en el cómputo general de Canarias en mayo de 2023, el desglose exclusivo del voto exterior en la urna autonómica situó a Coalición Canaria como la lista más apoyada en el segmento CERA con un 37% de los sufragios, seguida por los socialistas con un 32%.

Comportamiento en las generales

El comportamiento político del votante ausente mostró una clara variación en la cita con las Cortes Generales, donde la participación exterior se mantuvo en un ajustado 4,47%. En dicho proceso, la primera plaza dentro del censo exterior canario viró hacia el Partido Popular, que encabezó las preferencias con 2.194 apoyos por delante del PSOE (1.904) y CC (1.656), dibujando además un marcado sesgo geográfico entre provincias. Mientras el PSOE obtuvo una ventaja ajustada en la provincia de Las Palmas, el voto CERA en Santa Cruz de Tenerife se decantó hacia el PP y concentró la práctica totalidad del electorado exterior de la formación nacionalista. Este patrón confirma que la relevancia del voto en el extranjero radica más en su peso simbólico que en una capacidad real para alterar las mayorías parlamentarias en las islas.