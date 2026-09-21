Nueve locales de entidades ciudadanas de Santa Cruz recibirán mejoras por 769.000 euros

Nueve inmuebles municipales utilizados por entidades ciudadanas de Santa Cruz de Tenerife serán objeto de trabajos de mantenimiento, reforma y mejora mediante un contrato de 769.408,61 euros, IGIC incluido.

La actuación ha sido adjudicada a ECOCIVIL ELECTROMUR GE, SL y tendrá un plazo de ejecución que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

Nueve inmuebles incluidos

Los trabajos alcanzarán los edificios Luz y Vida, Santiago Apóstol, Yanira Ofra, Las Palmitas, San Gerardo, Acentejo, Los Candiles y Cuchillitos de Tristán, además de dependencias municipales situadas en el Mercado de La Salud.

El presupuesto de ejecución material correspondiente a las actuaciones previstas en estos nueve espacios asciende a 671.403,80 euros.

La financiación se repartirá entre dos ejercicios. Para 2026 se han consignado 279.999,99 euros, mientras que los 489.408,62 euros restantes corresponden a 2027.

El cuarto contrato de un acuerdo de 36,87 millones

Esta adjudicación constituye el cuarto contrato derivado del Acuerdo Marco municipal para el mantenimiento, reforma, ampliación y mejora de colegios públicos, dependencias y edificios municipales.

El acuerdo fue adjudicado en octubre de 2024 a la misma empresa por un periodo de cuatro años y cuenta con un valor estimado global de 36,87 millones de euros.

Anteriormente se habían tramitado otros tres contratos vinculados a este marco, con actuaciones de mantenimiento extraordinario, la restauración de edificios del Mercado de La Salud y la sustitución de la carpintería exterior del Palacio Municipal.

El nuevo contrato permitiría intervenir durante 2026 y 2027 en nueve espacios municipales utilizados por asociaciones y otras entidades ciudadanas de diferentes zonas de Santa Cruz.