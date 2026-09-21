Pacto de Estado para Ceuta. Valido critica la improvisación del Gobierno y exige una hoja de ruta clara

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha reclamado la firma urgente de un pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas para abordar la situación de emergencia en Ceuta. En declaraciones al programa Despierta Canarias de Radio MARCA Tenerife, la representante nacionalista criticó la "improvisación constante" del Gobierno central y demandó la fijación de una hoja de ruta con plazos y calendarios definidos. En su análisis, Valido respaldó de forma explícita al presidente ceutí, Juan Vivas, argumentando que el Ejecutivo de la ciudad autónoma no puede asumir la responsabilidad de una crisis derivada, a su juicio, de la inacción de los Ministerios competentes que contaban con información anticipada sobre el repunte migratorio.

Geopolítica con Marruecos y presión en el paso fronterizo

La intervención de la parlamentaria situó a Marruecos en el centro del tablero diplomático, recordando que mantiene una posición de alta sensibilidad económica respecto a la Unión Europea por la trascendencia del mercado comunitario. Pese al refuerzo del dispositivo de seguridad marroquí en la zona de Fnideq para contener conatos de entrada antes de las elecciones del 23 de septiembre en el país vecino, Valido señaló que Rabat ha trasladado a eurodiputados su disposición a recibir nuevamente a personas sin nacionalidad marroquí. Para la diputada de CC, la escala de la tensión en la frontera sur requiere abandonar los parches legislativos en el Congreso y estructurar una respuesta institucional coordinada.

Soberanía de pactos locales y deslinde parlamentario ante Vox

En la vertiente de la política de alianzas, Valido reafirmó la noticia de la posición de Coalición Canaria frente a Vox en el ámbito estatal, calificando a la formación de "línea roja" con la que no se plantea acuerdo alguno. Al mismo tiempo, la diputada cuestionó las críticas del PSOE hacia los entendimientos de ámbito local, argumentando que la gestión en los Ayuntamientos responde a dinámicas de proximidad desconectadas de las estrategias de la política nacional. Valido contrapuso la retórica socialista con la realidad municipalista en diversas plazas de la geografía española, e insistió en desvincular el debate partidista de la necesidad prioritaria de articular un consenso de Estado para Ceuta.