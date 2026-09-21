Quórum Social 77 mira a Ceuta con contratos millonarios y un historial de denuncias por maltrato en Canarias

Las imágenes que sitúan en Ceuta a Salvador González Armas, vicepresidente de Quórum Social 77, ponen el foco sobre una de las principales entidades del sistema de acogida de menores extranjeros en Canarias. Su aparición coincide con la divulgación de un mensaje interno atribuido a la asociación que sondeaba la disponibilidad de sus trabajadores para un posible proyecto en la ciudad autónoma.

Ese posible desembarco merece atención por los antecedentes de la organización. Quórum Social 77 ha acumulado contratos públicos mientras distintos centros y responsables quedaban afectados por investigaciones sobre presuntos malos tratos. La cuestión es qué controles acompañan al dinero destinado a proteger a menores especialmente vulnerables.

Ceuta atraviesa una emergencia que exige ampliar la capacidad de acogida. El Gobierno anunció el 1 de septiembre más de 3.400 plazas adicionales y una partida de 118 millones para alojamiento y atención básica a migrantes. Son recursos del dispositivo general de respuesta a la crisis. No consta en la documentación examinada que esa cantidad, ni una parte concreta de ella, haya sido adjudicada a Quórum.

La presencia atribuida a su vicepresidente y el llamamiento al personal apuntan a un interés por trabajar en Ceuta. No permiten afirmar que exista un contrato firmado, un centro autorizado o un ingreso público comprometido.

Una financiación millonaria pendiente de un balance completo

La cifra de más de 150 millones de euros en fondos públicos desde 2023 aparece en informaciones sobre la entidad. Sin embargo, no se dispone de una relación completa y contrastada de expedientes y pagos que permita certificar ese total como dinero efectivamente cobrado.

Sí existen referencias concretas a adjudicaciones millonarias. Un recopilatorio de contratación pública atribuye a la asociación 24 adjudicaciones por 22,73 millones de euros en distintos ejercicios. Esa relación no equivale a su facturación total, ni permite descartar otros contratos, ampliaciones o pagos. Tampoco debe sumarse automáticamente a las demás cifras publicadas, porque podría haber duplicidades.

En 2024 se publicaron adjudicaciones para once nuevos centros de Gran Canaria y Tenerife por 6,97 millones. En julio de 2025, la capacidad atribuida a la organización alcanzaba las 1.925 plazas, aproximadamente el 35 % de los menores migrantes tutelados entonces por Canarias.

La concentración de tanta capacidad en una sola entidad plantea una pregunta relevante para la Administración sobre las alternativas disponibles cuando aparecen indicios de irregularidades. Cuanto mayor sea la dependencia de un único operador, más difícil puede resultar sustituirlo sin comprometer la continuidad de la atención.

Entre 2.700 y 2.820 euros por menor en un mes de treinta días

Las tarifas recogidas en varias resoluciones de contratación se sitúan entre 90 y 94 euros diarios por menor. Su equivalente para treinta días es de entre 2.700 y 2.820 euros.

Se trata del precio del servicio de acogida, no de una paga entregada al menor ni del beneficio neto de la asociación. Con esos ingresos deben financiarse las prestaciones contratadas, incluidos alojamiento, manutención y personal.

Tomando como ejemplo 1.925 plazas ocupadas durante treinta días a 90 euros diarios, el cálculo arroja 5.197.500 euros. Es una estimación de ingresos brutos bajo esos supuestos, no una factura comprobada ni una cifra actual de ocupación.

La magnitud económica del servicio obliga a examinar qué atención se presta, con cuántos profesionales, en qué condiciones y bajo qué supervisión. La rendición de cuentas debe permitir conocer tanto el destino de los fondos como el cumplimiento de las obligaciones de protección.

Cierres, registros y detenciones

El 19 de mayo de 2025, la investigación judicial se tradujo en el cierre y precinto de Fortaleza I, en Gran Canaria. El centro acogía a 43 menores y nueve trabajadores fueron detenidos. Las diligencias examinaban presuntos delitos de lesiones, odio, amenazas, contra la integridad moral y omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución.

El 24 de julio llegó otra operación. Fue clausurado el centro José García I, en Arinaga, donde vivían 148 menores, y se practicaron registros en otras instalaciones. Dos directivos fueron detenidos y posteriormente quedaron en libertad con cargos. El cierre obligó a buscar alojamiento alternativo para los menores en un sistema ya sometido a una fuerte presión.

Las actuaciones alcanzaron también un recurso de Puerto del Rosario en noviembre de 2025. La sucesión de intervenciones extendió el escrutinio sobre la organización a distintas islas y centros.

El 3 de marzo de 2026 fueron detenidos tres antiguos trabajadores de un centro de Puerto de la Cruz. Entre los testimonios publicados sobre ese recurso figuraban denuncias de aislamiento y agresiones en una habitación identificada como la 501. La Dirección General de Infancia sostuvo que los empleados señalados ya no trabajaban allí y que los menores manifestaban una mejoría de la situación.

Esos relatos deben distinguirse de hechos declarados probados por sentencia. Su gravedad, sin embargo, exige esclarecer qué ocurrió y cómo funcionaron los mecanismos destinados a detectar y frenar posibles abusos.

Los responsables y la respuesta del Gobierno

La investigación tuvo entre sus antecedentes denuncias de menores y una grabación con insultos racistas. Entre los directivos detenidos en julio figuraban Delia García y Enrique Quintana, este último elegido secretario de Acción Social del PSOE de Gáldar en 2022. Esa vinculación política no acredita intervención del partido en los hechos.

La defensa rechazó las acusaciones y sostuvo la inocencia de sus representados. No se ha acreditado en la información examinada que Salvador González Armas esté personalmente investigado por los hechos atribuidos a otros responsables o trabajadores.

En marzo de 2026, tras las nuevas detenciones en Tenerife, el Gobierno canario mantuvo su decisión de no rescindir por entonces los contratos y remitió las decisiones posteriores a la evolución judicial y a la reorganización de los centros.

Esa continuidad plantea un debate sobre la responsabilidad de la Administración contratante. La determinación de responsabilidades penales corresponde a los tribunales.

Las preguntas que acompañan a cualquier expansión

El balance exige esclarecer responsabilidades individuales y revisar la supervisión administrativa. Las detenciones y los cierres cautelares no sustituyen una sentencia, pero tampoco eliminan la obligación de examinar cómo se prestaba el servicio y qué respuesta recibieron las denuncias.

Ante cualquier nueva actividad en Ceuta, las preguntas son concretas. Qué proyecto se pretende desarrollar, quién lo autorizaría, cuánto costaría, qué profesionales lo atenderían y cómo se comprobaría su funcionamiento.

El dinero destinado a proteger a los menores exige cuentas verificables y controles efectivos. La emergencia no puede convertirse en una explicación permanente para dejar esas preguntas sin respuesta.