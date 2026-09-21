Rebeca Paniagua, sobre los listados ideológicos de periodistas: "Se trata del derecho a recibir información veraz"

Este lunes, el PP va a presentar esta semana en el pleno Parlamento de Canarias una proposición no de ley (PNL) para rechazar la elaboración de listados ideológicos de periodistas y defender la libertad de prensa, tras la polémica por la filtración de un documento con nombres de profesionales clasificados por su ideología.

Como ya se había recogido desde Libertad Digital Canarias, el Parlamento de Canarias estaba tramitando una iniciativa del Grupo Popular sobre el documento elaborado por el Ministerio del Interior, que incluye nombres de periodistas y referencias sobre sus supuestas tendencias políticas.

La propuesta está impulsada por la diputada popular Rebeca Paniagua, que sostiene que las administraciones deben garantizar el acceso de los medios a la información pública en condiciones de igualdad, independientemente de su posición editorial.

La iniciativa se presenta después de conocerse un documento elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior con información sobre periodistas y colaboradores de medios.

"No se trata de partidos, sino del derecho a recibir información"

En declaraciones a los medios de comunicación, la diputada del Partido Popular, Rebeca Paniagua, ha asegurado este lunes que espera contar con "el respaldo de todos los grupos parlamentarios" a la iniciativa porque, según ha recalcado, "no se trata de partidos", sino del "derecho de los ciudadanos a recibir información", ha concretado Paniagua.

"Las preguntas se tienen que hacer, por muy incómodas que resulten", ha afirmado Paniagua, quien ha defendido que el periodista está para "fiscalizar al poder" tanto con "preguntas incómodas como favorables".

Asimismo, ha considerado "gravísimo" que se haya filtrado un documento con nombres de periodistas clasificados ideológicamente y ha cuestionado con "qué finalidad se pudo elaborar un documento de estas características con el membrete de un ministerio".

Desde el PP lamentan que "no haya dimitido" Marlaska

"No vale con pedir perdón, como ha hecho el ministro", ha señalado Paniagua, quien ha considerado que la gravedad del caso está también en que el documento "se ha filtrado" y ha lamentado que "no se hayan producido otras consecuencias, como la dimisión del ministro del Interior", Fernando Grande-Marlaska.

La diputada ha planteado si una clasificación de periodistas podría tener como finalidad "sobornarnos", "promocionarnos", "censurarnos" o "vetarnos", y ha asegurado que "esto no lo podemos permitir".

Asimismo, ha expresado su adhesión a las manifestaciones de la Federación Española de Asociaciones de Periodistas y a la actuación de oficio anunciada por la Agencia Española de Protección de Datos.

Paniagua ha defendido que "cuando es el poder el que fiscaliza al periodista, mal vamos" y ha reivindicado el papel de los profesionales de los medios de comunicación como fiscalizadores de los poderes públicos.

En este sentido, ha hecho especial hincapié en los periodistas de los medios públicos, al considerar que, al estar sufragados por los ciudadanos, deben velar por que la información que reciben sea "veraz, objetiva y plural" y "no esté condicionada" por cuestiones ideológicas, ha concluido.