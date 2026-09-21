Las Palmas pierde ante el Burgos tras dejar escapar el 1-0

La UD Las Palmas se marchó del Estadio de Gran Canaria con las manos vacías después de caer por 1-2 ante el Burgos CF en un encuentro que tuvo completamente controlado durante la primera mitad, pero que terminó escapándose en los últimos minutos.

El conjunto amarillo salió con intensidad y sometió al Burgos durante buena parte de los primeros 45 minutos. La presión alta permitió a Las Palmas recuperar rápidamente el balón y acercarse con peligro a la portería visitante. Jesé Rodríguez ya avisó con un disparo al larguero antes de abrir el marcador.

El gol llegó superada la media hora. Manu Fuster encontró a Jesé en la frontal y el delantero canario no perdonó con un disparo que tocó ligeramente en Javi Llabrés antes de acabar dentro de la portería. El 1-0 hacía justicia a lo visto sobre el césped del Gran Canaria.

Las Palmas pudo ampliar su ventaja antes del descanso. Iván Jaime dispuso de dos ocasiones muy claras, pero se encontró con las intervenciones del guardameta visitante. El equipo de Rubén de la Barrera se marchó al vestuario por delante, aunque sin haber conseguido sentenciar un partido que tenía de cara.

Todo cambió tras el descanso. El Burgos adelantó líneas, introdujo cambios ofensivos y comenzó a encontrar espacios. Álex Forés aprovechó un balón en profundidad de Karrikaburu para superar al guardameta amarillo y establecer el empate después de una acción en la que la defensa local tampoco estuvo acertada.

El 1-1 abrió un partido completamente distinto. Las Palmas buscó volver a ponerse por delante y encontró protagonismo en las acciones de Rafa Cruz, pero el conjunto grancanario comenzó a sufrir cada vez más con las transiciones del Burgos.

Cuando el empate parecía el resultado definitivo, llegó el golpe final. En el cuarto minuto del tiempo añadido, David González recibió un pase de Javi Llabrés, ganó la espalda de la defensa amarilla y superó al portero con un disparo a media altura para colocar el 1-2.

La remontada dejó a Las Palmas sin premio después de una primera parte en la que el equipo amarillo había sido claramente superior. El encuentro también sirvió para reconocer los 200 partidos oficiales de Kirian Rodríguez y para premiar a Taisei Miyashiro como mejor jugador del mes de agosto en LaLiga Hypermotion.

Ahora Las Palmas tendrá que levantarse lejos de Gran Canaria. El conjunto amarillo visitará a la SD Eibar el próximo domingo 27 de septiembre a las 15:30 horas, en la séptima jornada de LaLiga Hypermotion.