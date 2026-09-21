Un herido tras el vuelco del vehículo en el que circulaba en Tenerife

Un hombre ha resultado herido tras el vuelco del vehículo en el que circulaba en Tenerife. El incidente tuvo lugar el domingo a las 23.29 horas, en la Avenida Aeropuerto Reina Sofía, en el municipio de Granadilla de Abona.

Un hombre, de 39 años, tuvo que ser asistido por presentar policontusiones de carácter moderado, y después, fue trasladado en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), se recibió una alerta sobre la salida de vía y vuelco de un vehículo todoterreno en la vía antes mencionada, por lo que tras clasificar la llamada, se transfirió a los sectores correspondientes.

Hasta la zona se desplazaron el personal de Consorcio de Bomberos de Tenerife, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Local y Guardia Civil. Fueron enviadas dos ambulancias, una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico, además de un equipo médico del Centro de Salud de San isidro.

Una vez en la zona, los bomberos aseguraron el vehículo accidentado y liberaron a su ocupante del interior del habitáculo. Además, las agentes de la Guardia Civil se encargaron de regular el tráfico en la zona y realizaron el atestado correspondiente.

Otro hombre accidentado este domingo en Adeje

Un motorista ha resultado herido al colisionar con un turismo en Adeje, en Tenerife. El accidente tuvo lugar este domingo, a las 23.13 horas, en la Avenida Los Acantilados, en el municipio de Adeje.

El afectado, un motorista, de 28 años, presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, por lo que, fue trasladado en la ambulancia al Hospital del Sur.