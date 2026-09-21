Un motorista herido al colisionar con un turismo en Adeje (Tenerife)

Un motorista ha resultado herido al colisionar con un turismo en Adeje, en Tenerife. El accidente tuvo lugar este domingo, a las 23.13 horas, en la Avenida Los Acantilados, en el municipio de Adeje.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), la alerta se recibió cuando colisionó un turismo y una motocicleta en la vía antes mencionada.

A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario asistió al afectado, un motorista de 28 años que presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, por lo que, fue trasladado en la ambulancia al Hospital del Sur.

Hasta la zona se trasladó el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia de soporte vital básico y agentes de la Policía Local, cuyos agentes regularon el tráfico en la zona y realizaron el atestado correspondiente.

Otro herido en un accidente este domingo en Tenerife

Otro hombre herido durante un accidente este domingo también en Tenerife. El varón ha resultado herido tras el vuelco del vehículo en el que circulaba en la isla. El incidente tuvo lugar el domingo a las 23.29 horas, en la Avenida Aeropuerto Reina Sofía, en el municipio de Granadilla de Abona.

Un hombre, de 39 años, tuvo que ser asistido por presentar policontusiones de carácter moderado, y después, fue trasladado en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.