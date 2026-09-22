12.500 jóvenes canarios ya han solicitado el Bono Cultural Joven de 400 euros

Un total de 12.500 jóvenes de Canarias nacidos en 2008 ya han solicitado el Bono Cultural Joven 2026, la ayuda de 400 euros destinada a quienes cumplen 18 años a lo largo de este año.

Por provincias, se han registrado 6.581 solicitudes en Las Palmas y 5.919 en Santa Cruz de Tenerife. En el conjunto de España ya se han superado las 300.000 solicitudes.

El plazo continúa abierto hasta el 31 de octubre para quienes hayan cumplido o vayan a cumplir los 18 años durante 2026.

Nuevos usos para los 400 euros

La quinta edición del Bono Cultural Joven amplía las posibilidades para gastar la ayuda. Por primera vez, los beneficiarios pueden utilizarla también para adquirir instrumentos musicales, materiales destinados a la creación artística o realizar cursos relacionados con la cultura.

Los solicitantes pueden escoger entre dos modalidades. La primera permite distribuir los 400 euros entre diferentes categorías.

Hasta 200 euros pueden emplearse en artes en vivo, audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística. En este apartado se incluyen entradas para conciertos, teatro, cine, museos o festivales, además de instrumentos, partituras, cámaras fotográficas y determinados programas informáticos para creación.

Otros 100 euros pueden destinarse a productos culturales físicos como libros, revistas, videojuegos, discos de vinilo o CD, mientras que los 100 restantes quedan reservados para consumo digital, como plataformas audiovisuales o musicales, libros electrónicos, audiolibros, contenidos digitales y cursos en línea.

La segunda modalidad permite dedicar los 400 euros completos a una única categoría entre cursos y talleres culturales, instrumentos musicales o medios y materiales para la creación artística.

Más de 24.000 posibles beneficiarios en Canarias

Según los datos incluidos en la convocatoria, en Canarias hay 24.579 potenciales beneficiarios. De ellos, 12.746 residen en la provincia de Las Palmas y 11.833 en Santa Cruz de Tenerife.

Para acceder a la ayuda es necesario tener nacionalidad española o residencia legal en España, aunque también pueden solicitarla las personas demandantes de asilo, desplazadas temporalmente o extranjeras extuteladas que cumplan los requisitos.

El procedimiento requiere disponer de Cl@ve o certificado digital y puede realizarse directamente por el beneficiario o mediante la representación de un adulto.

142 establecimientos adheridos en Canarias

Una vez concedido el Bono Cultural Joven, cada beneficiario dispone de un año para gastar los 400 euros mediante una tarjeta de prepago virtual o física.

El programa cuenta actualmente con 3.952 establecimientos adheridos en España, de los que 142 están en Canarias.

Los jóvenes canarios nacidos en 2008 que todavía no hayan solicitado la ayuda tendrán hasta el 31 de octubre para completar el trámite.