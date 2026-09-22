Absentismo laboral en Canarias. Clavijo pide consenso frente a discursos ideológicos

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado abordar el incremento del absentismo laboral en las islas a través del análisis riguroso de sus causas y el diálogo entre las partes. Tras mantener un encuentro con la nueva Ejecutiva de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), el jefe del Ejecutivo autonómico declinó respaldar las afirmaciones del presidente de CEOE Tenerife, Pedro Afonso, quien previamente había señalado que la patronal detectó centros de salud con "cierta propensión" a conceder bajas médicas con mayor frecuencia o a retrasar las altas. Clavijo advirtió de que este tipo de valoraciones constituyen "discursos fáciles e ideológicos" que "contaminan las relaciones" y terminan deteriorando el clima social entre trabajadores y empresas.

Defensa del equilibrio social y de los profesionales

En su argumentación, el titular del Gobierno canario hizo un llamamiento explícito a alejar el debate de las acusaciones cruzadas y las generalizaciones simplistas. "Igual que soy contrario a decir que todos los trabajadores cogen bajas sin causa, también soy contrario a decir que hay médicos que dan bajas por comodidad, o que todos los empresarios quieren explotar a los trabajadores", subrayó Clavijo. En este sentido, remarcó que "los trabajadores quieren trabajar y quieren ganar su sueldo, y los empresarios arriesgan y quieren obtener sus beneficios", recordando además que, si bien el absentismo representa un reto relevante para la sociedad, "no es el gran problema, es uno de ellos".

Agilización administrativa y el papel estratégico de las mutuas

Para dar respuesta a esta situación, el Ejecutivo autonómico está trabajando en agilizar los procedimientos vinculados a las incapacidades temporales con el fin de evitar demoras en la reincorporación de los empleados a sus puestos. Dentro de las posibles vías de actuación, Clavijo planteó estudiar un papel más amplio para las mutuas colaboradoras. Según expuso el presidente, la comunidad autónoma cuenta ya con un diagnóstico sobre la materia y las soluciones deben estructurarse de manera conjunta, combinando medidas de aplicación a corto plazo con reformas que podrían requerir modificaciones legislativas.

La patronal cifra el repunte en un 19% y exige "parar la película"

Por su parte, el presidente de la CCE, Pedro Ortega, puso cifras al fenómeno e informó de que el absentismo laboral en Canarias ha experimentado un incremento del 19% respecto al año anterior, situando a las islas casi dos puntos por encima de la media nacional. Ortega reclamó la articulación de mesas de diálogo que integren al Servicio Canario de la Salud, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a las mutuas, a las empresas y a las organizaciones sindicales. "Esto no es una foto, sino una película que sigue creciendo. Lo primero que hay que hacer es pararla y luego buscar cómo ir volviendo a la posición de partida, porque el absentismo complica el funcionamiento de las empresas", advirtió el dirigente empresarial.