Alberto Rodríguez exige al Gobierno canario fijar los sueldos por decreto

Escuchar las recientes propuestas económicas de Alberto Rodríguez invita, cuanto menos, a la reflexión sosegada. El líder de Drago Canarias aboga abiertamente por utilizar los resortes del Gobierno autonómico para "presionar en la negociación colectiva". Según su visión, el archipiélago genera un Producto Interior Bruto (PIB) equiparable a otras regiones, por lo que resulta injustificable tener los peores salarios del Estado. La receta propuesta es directa: obligar desde el poder público a que las empresas suban las nóminas al compás del coste de la vida. Sin embargo, la teoría económica y la evidencia empírica advierten de que este tipo de voluntarismo político suele terminar perjudicando gravemente a quienes, en teoría, pretende proteger.

La inexorable ley de la productividad marginal

Rodríguez sostiene que los empresarios canarios están "ganando muchísimo dinero" y se niegan a repartirlo. Este argumento, profundamente arraigado en un prisma de lucha de clases, omite el principio fundamental que determina las rentas del trabajo en cualquier economía abierta: la teoría de la productividad marginal. Como consolidó la escuela neoclásica a través de autores como John Bates Clark, un trabajador en un mercado competitivo tenderá a cobrar una cuantía equivalente al valor añadido que su tarea aporta a la producción final.

Canarias adolece de un problema estructural largamente documentado por entidades como Funcas y el Banco de España: su tejido productivo está fuertemente escorado hacia los servicios con un menor valor añadido bruto por empleado. Comparar el PIB agregado del archipiélago con el de regiones altamente industrializadas es un espejismo estadístico. Forzar un aumento salarial por decreto en sectores de márgenes estrechos, sin un incremento previo y real de la productividad, no enriquece al empleado. Simplemente empuja a la empresa al cierre, fomenta la economía sumergida o acelera la automatización de ese puesto de trabajo.

El peligro de la espiral inflacionista

Otro pilar del discurso de Drago Canarias es la exigencia de que los sueldos se actualicen "acorde, como mínimo, a la subida del IPC y a la cesta de la compra". Esta indexación automática es precisamente el escenario que instituciones monetarias, como el Banco Central Europeo (BCE), llevan años advirtiendo que debe evitarse a toda costa para no consolidar la pobreza estructural.

Vincular las nóminas a la inflación de forma mecánica desata los temidos efectos de segunda ronda. Si una pequeña empresa canaria, que ya sufre los notables sobrecostes logísticos derivados de la insularidad y la fragmentación territorial, se ve forzada a subir los salarios un 5% solo porque la inflación general ha subido, verá reducidos sus márgenes a cero. Para sobrevivir y no declarar la quiebra, no tendrá más remedio que trasladar ese incremento de costes laborales al precio final de sus bienes o servicios. El resultado es un encarecimiento generalizado que anula instantáneamente el poder adquisitivo de la subida salarial inicial. Al final del ciclo, el ciudadano no es más rico, pero la economía insular es mucho menos competitiva.

La asfixia de la pyme y la inversión

La narrativa que dibuja al empresariado isleño como una élite extractiva que oculta recursos choca frontalmente con los datos. Los informes de rentabilidad de Cepyme muestran de manera reiterada que los márgenes de las pequeñas y medianas empresas, que conforman más del 95% del tejido canario, se han estrechado drásticamente debido a la asfixia fiscal, las cotizaciones y el alza de los costes operativos.

Rodríguez lamenta que los poderes públicos tengan competencias de empleo en el Estatuto de Autonomía y "parece que no tenemos ninguna" porque no las utilizan para coaccionar la negociación. No obstante, la intromisión institucional en las relaciones laborales privadas es profundamente destructiva. Prestigiosos estudios sobre mercados laborales, como las extensas investigaciones de los economistas David Neumark y William Wascher, demuestran que alterar artificialmente el precio del trabajo expulsa del mercado a los perfiles menos cualificados.

Si el objetivo es elevar el nivel de vida en Canarias, el camino no pasa por la planificación centralizada de los sueldos. Pasa por generar un ecosistema de libertad económica, baja fiscalidad y seguridad jurídica que atraiga inversión productiva de alto valor. Solo cuando las empresas crecen y compiten libremente por atraer y retener talento, los sueldos suben de forma genuina y duradera. Todo lo demás es repartir escasez mediante el Boletín Oficial.