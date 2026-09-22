Arrecife afianza su peso económico en Puertos de Las Palmas y fija en 900.000 cruceristas su meta para 2030

La capital de Lanzarote ha irrumpido con fuerza en el mapa económico del archipiélago al fijarse la meta estratégica de alcanzar los 900.000 cruceristas antes del año 2030. La ciudad prevé cerrar este ejercicio 2026 con una cifra cercana a los 730.000 visitantes marítimos, lo que representa un crecimiento acumulado del 16% y sitúa al recinto arrecifeño a la cabeza del ritmo de incremento entre todos los puertos estatales de Canarias. Estas métricas no solo consolidan el atractivo del destino, sino que otorgan a la capital insular una posición de enorme peso político dentro de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), toda vez que la actividad de sus muelles genera ya más del 30% de los ingresos totales que el organismo autonómico percibe por el concepto de turismo de cruceros.

Geopolítica del Atlántico y alianza estratégica con MSC hasta 2029

La consolidación del puerto arrecifeño coincide con un importante reajuste en los itinerarios de las grandes navieras globales. En el marco de la feria internacional Seatrade Cruise Med 2026, la delegación municipal cerró un acuerdo clave con el director general de MSC Cruceros para España, Fernando Pacheco, asegurando que la compañía mantendrá a la ciudad como puerto base de sus operaciones al menos hasta el año 2029. La multinacional no solo mantendrá sus rutas, sino que programará más escalas y asignará buques de mayor capacidad tanto en salidas como en llegadas. A este compromiso se suma la maniobra de varias navieras internacionales que, ante la inestabilidad geopolítica en la zona del Golfo Pérsico, están reprogramando sus rutas del invierno 2027/2028 para desviar sus barcos hacia Canarias en busca de puertos seguros. Como muestra de este empuje inmediato, la ciudad tiene confirmadas en firme 100 escalas de cruceros entre septiembre y diciembre de 2026, plenamente integradas en la temporada alta del archipiélago.

Proyección internacional y presencia continua en los grandes foros globales

La estrategia de posicionamiento exterior ha quedado refrendada durante la celebración en Las Palmas de Gran Canaria de la Seatrade Cruise Med 2026, coincidiendo con el 30º aniversario de esta cumbre y de la asociación MedCruise. El encuentro, al que asistió la representación municipal dando continuidad al trabajo iniciado el pasado año en la edición de Hamburgo junto a la Concejalía de Turismo y Comercio liderada por Eli Merino, reunió en la Terminal de Cruceros del Puerto de Las Palmas siendo la mayor de Europa con 14.000 metros cuadrados a más de 100 ponentes y 224 expositores de todo el mundo. Entre los operadores presentes figuraron gigantes de la industria como Global Ports Holding, Cruise Europe, Cruise Britain, Cruise Baltic o Intercruises.

Impacto en el tejido socioeconómico local y visión de futuro

La consolidación de Arrecife como nodo portuario de primer orden busca garantizar que el constante flujo de visitantes entre los meses de septiembre y abril tenga un impacto directo en el tejido comercial, la restauración y la creación de empleo en la ciudad. Desde el Ayuntamiento se defiende que la fortaleza de los datos técnicos y la posición negociadora en el Consejo de Administración de la APLP deben traducirse en continuas mejoras de las infraestructuras locales, asegurando que el desarrollo del tráfico marítimo revierta de forma equitativa en la calidad de vida y la economía insular.