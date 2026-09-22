Canarias mantiene protocolos ante enfermedades transmisibles y Clavijo pide tranquilidad en El Hierro

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido tranquilidad ante la preocupación existente en El Hierro por la posible llegada de personas con enfermedades transmisibles y ha asegurado que el sistema sanitario de las islas dispone de protocolos para responder ante posibles casos.

La cuestión llegó este martes al Pleno del Parlamento de Canarias a través de una pregunta del diputado de AHI y portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta, sobre las medidas de prevención, vigilancia epidemiológica y respuesta ante el eventual riesgo de introducción de enfermedades procedentes de zonas con brotes activos.

Clavijo afirmó durante su respuesta que el sistema público de salud está preparado y señaló que Canarias cuenta con una estrategia de alertas sanitarias aprobada en 2023 y actualizada este año, además de mantener conexión con el sistema estatal de alertas.

Una unidad de aislamiento en La Candelaria

Entre los recursos disponibles se encuentra la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, destinada a pacientes con sospecha o confirmación de enfermedades infecciosas de alto riesgo.

El Servicio Canario de la Salud detalló en mayo que este dispositivo dispone de una habitación de alto aislamiento y siete salas de soporte, además de circuitos específicos para la activación, coordinación y traslado de pacientes. Los posibles casos deben notificarse de forma urgente a Vigilancia Epidemiológica y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Clavijo sostuvo que considera altamente improbable que el actual brote de ébola registrado en África llegue a Canarias a través de la ruta migratoria y aludió tanto al origen de las embarcaciones como a los tiempos de desplazamiento.

La Organización Mundial de la Salud mantiene activo un brote de enfermedad por virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo. Uganda, que también había registrado casos, declaró finalizado su brote el pasado 27 de agosto tras 42 días sin nuevos contagios confirmados.

La OMS establece que el periodo de incubación de esta enfermedad oscila entre dos y 21 días y que las personas infectadas no transmiten el virus antes de que aparezcan los síntomas.

Acosta pide mantener la prevención

Raúl Acosta señaló que los cambios en las rutas migratorias y la existencia de brotes activos en determinados países justifican, a su juicio, mantener preparados los mecanismos sanitarios ante un eventual caso.

El diputado recalcó al mismo tiempo que no existe un riesgo extraordinario para Canarias y defendió que no se debe asociar inmigración y enfermedad, sino garantizar que el sistema pueda responder si alguna persona llega a las islas con síntomas compatibles con una enfermedad transmisible.

La pregunta parlamentaria se planteó precisamente sobre un riesgo eventual, mientras Canarias mantiene operativos los mecanismos de vigilancia epidemiológica, aislamiento y coordinación sanitaria para responder ante posibles casos.