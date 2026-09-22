Clavijo confía en ERC y Junts para sacar adelante la financiación autonómica

Fernando Clavijo confía en que ERC y Junts faciliten la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, aunque reconoce que el Gobierno de Canarias no puede garantizar cuál será finalmente el voto de los distintos grupos en el Congreso.

El presidente canario defendió este martes la "lealtad" del PP de Canarias al acuerdo alcanzado sobre financiación, que cuenta con el respaldo íntegro de su Ejecutivo, pero admitió que las formaciones políticas están sometidas a sus respectivas disciplinas de voto.

Clavijo hizo estas declaraciones durante la sesión de control del Parlamento de Canarias en respuesta a preguntas de Nueva Canarias-Bloque Canarista y del PSOE sobre el nuevo modelo y las consecuencias de que no consiga el respaldo del Congreso.

Clavijo ve más opciones para la financiación que para los Presupuestos

El presidente se mostró optimista sobre la tramitación y sostuvo que, al beneficiar también el acuerdo a Cataluña, considera "probable" que reciba el apoyo de ERC y Junts.

A su juicio, resulta más factible que salga adelante el nuevo sistema de financiación que los Presupuestos Generales del Estado, aunque reconoció que la situación política en el Congreso impide garantizar su aprobación.

Clavijo defendió que el acuerdo aporta más recursos para financiar los servicios públicos de Canarias y destacó que el REF queda separado del sistema de financiación autonómica. También señaló que, si finalmente no prospera, el pacto alcanzado serviría como punto de partida para futuras negociaciones.

NC-bc y PSOE cuestionan la posición del Gobierno

El portavoz parlamentario de NC-bc, Luis Campos, reprochó al Ejecutivo autonómico lo que considera un cambio de posición respecto al sistema de financiación y la condonación de la deuda.

Campos cuestionó que el Gobierno haya modificado su discurso sobre esta última cuestión y afirmó que se han aceptado 3.259 millones de euros y un límite del 50%. El portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, precisó que su formación respaldó únicamente que la iniciativa continuara su tramitación.

Clavijo, por su parte, reiteró que el Gobierno canario está en contra de la condonación de la deuda al considerarla injusta para las islas y diferenció la posición del Ejecutivo de las decisiones que adopten los partidos en el Congreso.

Desde el PSOE, Sebastián Franquis sostuvo que el PP votará en contra del nuevo modelo y reclamó a Clavijo que intervenga políticamente ante su socio de Gobierno. Esa previsión corresponde al portavoz socialista y no a una votación ya producida.

El propio Clavijo admite que el resultado de la tramitación no está garantizado, aunque mantiene el respaldo completo de su Gobierno al acuerdo alcanzado sobre la nueva financiación autonómica.