Crecen un 2,5% las pernoctaciones hoteleras este agosto en Canarias

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Canarias han aumentado un 2,5% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 7.216.680 pernoctaciones y encadena dos meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 4,96% más de turistas en agosto que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.112.371 viajeros. Por nacionalidad, 336.433 eran residentes en España, el 30,24%, mientras que 775.939 (69,76%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 3% y los extranjeros aumentaron un 5,8%.

Del total de pernoctaciones en Canarias, 1.427.401 las realizaron residentes en España (un 19,78%), mientras que 5.789.279 (80,22%) fueron residentes en el extranjero.

Subida de precios en Canarias

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 158,4 euros, lo que representa una subida del 6,7% interanual. En general, los precios subieron un 6,08% respecto al año anterior en Canarias.

En total, en Canarias se alcanzó en agosto una ocupación del 82,01% y el sector hotelero empleó a 63.764 personas (un incremento del 6,8% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 90,28%, seguida de Canarias (82,01%) y País Vasco (80,39%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha (37,66%), Extremadura (49,99%), y Castilla y León (54,32%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,29%) en agosto junto a Cataluña (18,58%) y Andalucía (15,82%).