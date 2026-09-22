Detenido en Arrecife con tres kilos de cocaína en el interior de su vehículo

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, en el marco de la operación ‘Norte’, en la capital lanzaroteña.

Los agentes policiales han intervenido cuatro kilos de cocaína y 25.000 euros en una operación contra el tráfico de drogas en Lanzarote. Los agentes localizaron tres kilos de cocaína en el vehículo del detenido y otro kilo durante los registros posteriores, han informado este martes en nota de prensa.

La investigación permitió a los agentes obtener indicios sobre la presunta implicación del detenido en la distribución de cantidades relevantes de cocaína en la isla, por lo que se estableció un dispositivo policial para comprobar su actividad.

En el transcurso del operativo, los investigadores interceptaron el vehículo conducido por el sospechoso y localizaron en su interior tres paquetes que contenían aproximadamente tres kilogramos de cocaína, procediendo en ese momento a su detención.

Droga guardada en el interior del congelador en su vivienda

Como continuación de las actuaciones, y previa autorización judicial, se practicaron dos entradas y registros en inmuebles vinculados al investigado, donde los agentes intervinieron algo más de un kilogramo adicional de cocaína y 25.000 euros en efectivo escondidos la gran mayoría en el interior de un congelador.

La operación se ha saldado hasta el momento con la intervención de aproximadamente cuatro kilogramos de cocaína, 25.000 euros en efectivo y un vehículo, además de la detención de un hombre como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas.

El arrestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente quien ha decretado su ingreso en prisión.