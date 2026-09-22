Detenido por traficar con droga y portar 30.545 euros en efectivo en Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido una persona como supuesto autor de tráfico de drogas en la isla de Gran Canaria. La droga fue localizada en el interior de un vehículo junto con una cantidad de dinero en efectivo de 30.545 euros en Santa María de Guía.

Según informa la Benemérita en nota de prensa este martes, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) que realizaban servicios de vigilancia observaron un vehículo, objeto de interés por porte de los agentes, a un individuo portando una bolsa de plástico con el nombre de un conocido establecimiento comercial compatible con la venta de sustancias estupefacientes. Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso se mostró manifiestamente nervioso por lo que se procedió a la identificación de esta persona.

Los agentes han comentado que tras proceder a su identificación y solicitarle que depositara la bolsa en el suelo, con el objetivo de realizarle un cacheo superficial de lo que contenía en su interior y con la finalidad de comprobar que no portara armas, objetos peligrosos, sustancias prohibidas o cualquier otro efecto ilícito, apareció en escena una mujer joven. Ella estaba vociferando expresiones comunicando su malestar por la presencia de los agentes, acercándose después de forma precipitada a la bolsa, que ya se encontraba en el suelo y emprendiendo la huida a la carrera e intentando llevársela al interior de un bloque de viviendas, una actuación que los agentes impidieron finalmente, han concretado.

Al realizar una primera inspección visual de su contenido localizaron una importante cantidad de dinero fraccionado, así como diversos efectos de interés policial. Debido a la creciente presencia y aglomeración de vecinos observando la actuación desde las ventanas y zonas próximas de sus domicilios se tomó la decisión de abandonar la urbanización y trasladarse a un lugar seguro donde proceder a la comprobación detallada del contenido de la bolsa.

La intervención de los agentes permitió la incautación tanto de las diferentes sustancias como de los efectos localizados de interés policial. El detenido, fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.

Otro detenido por llevar cocaína en su vehículo en Arrecife

La Policía Nacional ha informado este martes de otra detención en circunstancias similares en la isla de Lanzarote. Los agentes han arrestado al presunto autor de tráfico de drogas en Arrecife, la capital lanzaroteña.

Los agentes policiales han intervenido cuatro kilos de cocaína y 25.000 euros en una operación contra el tráfico de drogas en Lanzarote. Los agentes localizaron tres kilos de cocaína en el vehículo del detenido y otro kilo durante los registros posteriores, han informado este martes en nota de prensa.

Como continuación de las actuaciones, y previa autorización judicial, se practicaron dos entradas y registros en inmuebles vinculados al investigado, donde los agentes intervinieron algo más de un kilogramo adicional de cocaína y 25.000 euros en efectivo escondidos la gran mayoría en el interior de un congelador.

El arrestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente quien ha decretado su ingreso en prisión.