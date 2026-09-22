El Consorcio de Tributos de Tenerife amplia su ámbito territorial a municipios de Las Palmas

El Consorcio de Tributos de Tenerife amplía su ámbito territorial con la entrada en vigor, desde el pasado 21 de septiembre, de la modificación de sus estatutos, que permite ampliar su ámbito territorial y posibilitar la incorporación de municipios de la provincia de Las Palmas, ha informado, este martes, el Cabildo de Tenerife en nota de prensa.

Este cambio abre una "nueva etapa" para una entidad integrada en el Cabildo de Tenerife y refuerza su "evolución" hacia un modelo de gestión tributaria suprainsular, con vocación de convertirse en una referencia para el conjunto de Canarias, han concretado desde el Cabildo Insular.

La incorporación de Tuineje, en Fuerteventura, y Fuencaliente, en La Palma, eleva a 36 el número de municipios integrados en el Consorcio. Forman parte actualmente de la entidad 28 municipios de Tenerife, los tres municipios de El Hierro, cuatro de La Palma y, ahora, Tuineje, en Fuerteventura, además del propio Cabildo de Tenerife y otros entes no territoriales.

El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, destaca que "la evolución del Consorcio demuestra que la cooperación entre administraciones no solo es posible, sino que permite prestar mejores servicios y hacerlo de una manera más eficiente. Estamos avanzando hacia una estructura con dimensión canaria, capaz de compartir recursos, tecnología y conocimiento para facilitar la gestión de los ayuntamientos y, sobre todo, hacer más sencilla la relación de la ciudadanía con la administración".

Martínez añade que "la incorporación de municipios de otras islas confirma la confianza que genera este modelo y nos anima a seguir avanzando en una administración pública más coordinada, cercana y moderna, que aproveche las economías de escala sin perder la atención directa a las personas".

Durante 2025, el Consorcio de Tributos recaudó un total de 165.646.033,95 euros para las administraciones integradas, contribuyendo directamente a su tesorería y facilitando que puedan desarrollar las competencias y servicios públicos que tienen encomendados.

Una red de 36 oficinas al servicio de la ciudadanía

La ampliación territorial también refuerza la atención presencial. El Consorcio dispone de 36 oficinas de atención al contribuyente distribuidas en 32 municipios, en las que cualquier persona puede realizar sus gestiones independientemente de su municipio de residencia.

Los datos reflejan la importancia que continúa teniendo este servicio. Durante 2025 se realizaron 121.833 atenciones presenciales, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan 95.224. Además, a ello se suma la atención telefónica. En 2025 se asistió por esta vía a 106.267 contribuyentes, mientras que durante 2026 ya se han atendido 78.542 llamadas.

Más digitalización y nuevos canales de pago

De forma paralela, el Consorcio continúa profundizando en la tramitación electrónica y en la automatización de aquellos procedimientos que no requieren intervención humana directa. El objetivo es agilizar las gestiones, reducir tiempos y destinar los recursos humanos a tareas de mayor valor añadido para la ciudadanía.

Uno de los ejemplos más destacados es la consolidación del pago mediante Bizum, un sistema en cuya implantación el Consorcio fue una de las administraciones pioneras de Canarias. Frente a los 58.078 pagos registrados durante todo 2025, en lo que va de 2026 ya se han contabilizado 87.058 operaciones, superando ampliamente el volumen del ejercicio anterior.

Un modelo de cooperación con dimensión canaria

La incorporación de municipios de distintas islas y, por primera vez, la posibilidad de integrar entidades pertenecientes a la provincia de Las Palmas supone un nuevo paso en la evolución del Consorcio de Tributos de Tenerife.