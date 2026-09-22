El decreto deja pendientes vivienda, pobreza, sanidad y transporte y Clavijo reclama cerrar la agenda canaria

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado al Ejecutivo central acelerar las negociaciones para completar los compromisos pendientes de la denominada agenda canaria después de que el decreto aprobado este mes no incorporara todas las medidas planteadas por el Archipiélago.

Clavijo abordó este martes la situación durante la sesión de control del Parlamento de Canarias, en respuesta a una pregunta del presidente del Grupo Popular, Juan Manuel García Casañas, sobre la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros relacionada con la agenda canaria. La cuestión figuraba en el orden del día del Pleno celebrado este 22 de septiembre.

La Palma y el superávit sí entraron en el decreto

El Real Decreto-ley 23/2026, aprobado el 8 de septiembre, permite a determinadas Comunidades Autónomas emplear superávits y excesos de financiación en inversiones y habilita específicamente a Canarias para destinar 100 millones de euros a ayudas por los efectos de la erupción de La Palma.

La norma también prorrogó para 2026 la deducción del 60% del IRPF para los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en La Palma.

Clavijo valoró estas medidas, especialmente las destinadas a La Palma y la posibilidad de utilizar el superávit, pero señaló que el texto aprobado no coincide con la propuesta completa defendida desde Canarias.

Según enumeró el presidente autonómico, continúan pendientes cuestiones como la financiación diferenciada de las islas verdes, el blindaje de la gratuidad del transporte público, los fondos destinados a pobreza, el plan de vivienda y la compensación de los sobrecostes sanitarios.

Clavijo pide evitar una aprobación por partes

El presidente canario planteó que estas medidas puedan incorporarse a próximos decretos del Estado y rechazó que los compromisos de la agenda canaria terminen distribuidos entre numerosas normas posteriores.

Clavijo avanzó además que los consejeros del Ejecutivo autonómico continuarán manteniendo reuniones con los distintos Ministerios para intentar cerrar los asuntos que permanecen pendientes.

El Gobierno de Canarias ya había señalado tras la aprobación del decreto del 8 de septiembre que consideraba necesario mantener la negociación con el Estado porque todavía quedaban cuestiones recogidas en el Estatuto, la agenda canaria o los Presupuestos estatales prorrogados.

El PP reclama extender medidas a otras islas

Durante el debate, García Casañas defendió que las reivindicaciones incluidas en la agenda canaria buscan compensar los sobrecostes del Archipiélago y mejorar la financiación de los servicios públicos.

El diputado popular citó, entre otras cuestiones, el coste del combustible y de la cesta de la compra y reclamó que la deducción fiscal existente en La Palma pueda extenderse a El Hierro y La Gomera. La iniciativa parlamentaria del PP sobre la agenda canaria fue registrada el 15 de septiembre.

El Real Decreto-ley 23/2026 está en vigor desde el 10 de septiembre, por lo que la negociación entre ambos Gobiernos se centra ahora en las medidas que no fueron incorporadas en ese texto y que Canarias pretende incluir en las próximas decisiones del Estado.