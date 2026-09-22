El Ejecutivo autonómico impulsa la vivienda pública en Tenerife con la cesión de suelo en Los Silos

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha formalizado la aceptación de una parcela cedida a título gratuito por el Ayuntamiento de Los Silos, en Tenerife. El terreno, que pasa a integrarse directamente en el patrimonio del instituto autonómico, está destinado a la ejecución de futuras promociones de vivienda protegida de carácter público en el municipio norteño. La propiedad cuenta con una extensión total de 622 metros cuadrados y está tasada en 262.205,71 euros. En concreto, se sitúa en los números 6, 8 y 10 de la calle Efigenia, dentro del entorno del barrio de San Bernardo-Las Canteras.

Planificación habitacional y marco estratégico 2026-2030

La directora del ICAVI, Pino de León, ha enmarcado esta recepción patrimonial en la estrategia del Ejecutivo autonómico para expandir el suelo disponible ante la creciente demanda de soluciones residenciales en el archipiélago. La actuación se integra formalmente en la hoja de ruta de la Consejería de cara al Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030, orientada a dotar de alternativas de arraigo a las familias con mayores dificultades de acceso al mercado libre. Según destacó la responsable del área, la incorporación de activos inmobiliarios finalistas resulta imprescindible para dar continuidad a la planificación plurianual y asegurar la ejecución real de promociones públicas en municipios con escaso margen urbanístico.

Coordinación interadministrativa ante la escasez de suelo

Durante el anuncio de la operación, De León enfatizó el papel estratégico de la colaboración institucional con las corporaciones locales, situando a las municipalidades como piezas clave para agilizar la disponibilidad de parcelas edificables. La dirección del ICAVI remarcó que la escasez de suelo público y la dificultad técnica para acceder a él consolidado constituyen uno de los principales cuellos de botella para incrementar el parque residencial protegido en las islas. En este sentido, la adquisición del terreno en Los Silos consolida la línea de cooperación con los consistorios insulares para acelerar los trámites previos de ordenación y dar respuesta a las necesidades habitacionales de la ciudadanía.