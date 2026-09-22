El PSOE acusa a RTVC de amparar a violentos y la dirección evita el debate

La diputada del PSOE Nira Fierro abrió un fuerte frente crítico contra la Radiotelevisión Canaria (RTVC) durante la comisión parlamentaria de control, responsabilizando al medio público de dar cobertura a "violentos que amedrentan a personas que tienen problemas de vivienda". La parlamentaria denunció expresamente que la televisión autonómica diera espacio a una persona "detenida por supuestos delitos de coacción" y cuestionó al administrador general, César Toledo, si esta presencia se debió a un descuido puntual o si se realizó "de forma consciente". En su réplica, Fierro afeó la asistencia de perfiles "alejados de los códigos deontológicos del periodismo" y remarcó que, aunque se debe respetar "toda la libertad de expresión", la televisión pública tiene la obligación de garantizar la defensa de los valores democráticos.

Silencio de la dirección y giro hacia la renovación tecnológica

En su respuesta, César Toledo evitó responder o hacer mención alguna a las duras acusaciones formuladas por la diputada socialista. El máximo responsable de RTVC prefirió encauzar su intervención hacia las novedades de la parrilla, definiendo la nueva etapa como un compromiso por hacer una televisión "más nuestra que nunca, más canaria, más cercana, más inmediata, más pegada a una realidad social diversa y plural y muy comprometida con la cohesión territorial y el desarrollo económico". En este sentido, Toledo avanzó que en octubre se acometerá una profunda renovación en los platós de los servicios informativos mediante el despliegue de nuevos decorados, tecnología audiovisual, animación e integración de inteligencia artificial, subrayando además que los datos de audiencia demuestran que la apuesta por la canariedad marcha "por buen camino".

Blindaje de la producción local y gestión de informativos

En respuesta al parlamentario del PP Juan Manuel García Casañas, el administrador general profundizó en el modelo de gestión interna del Ente, detallando que los espacios informativos diarios son elaborados de forma íntegra por la plantilla propia de RTVC, compuesta por 450 trabajadores. Toledo explicó que la producción local representa en la actualidad el 90% de la parrilla y fijó el objetivo de alcanzar el 100% de las emisiones con sello insular a lo largo de este año, descartando tajantemente la adquisición de nuevos formatos ajenos al sector de las islas. Los escasos contenidos que no son de factura propia corresponden únicamente a derechos previamente adquiridos que aún permanecen en cartera, como películas y series de animación.

Impacto de 40 millones de euros y 500 empleos en la industria insular

Para cerrar su comparecencia, el responsable audiovisual defendió la vertiente industrial del servicio público con la premisa de que "cada euro invertido en programación se quede en el archipiélago", ya sea a través de los profesionales de la casa o del tejido empresarial autonómico. En la actualidad, la programación de RTVC se apoya en una treintena de productoras locales, lo que supone un volumen de inversión anual cercano a los 40 millones de euros inyectados de forma directa en el sector audiovisual canario. Esta inyección económica sostiene unos 500 puestos de trabajo directos en las empresas proveedoras de la región, reforzando la vertebración económica y laboral del sector privado en las islas.