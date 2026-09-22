La gestión migratoria enfrenta a Clavijo y VOX en el Parlamento de Canarias

La gestión de la migración volvió a enfrentar este martes al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y al diputado de VOX Nicasio Galván durante la sesión de control del Parlamento Autonómico.

Galván preguntó al jefe del Ejecutivo si tenía conocimiento de la alerta remitida el pasado 31 de julio por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras sobre el riesgo de reactivación de la ruta atlántica hacia Canarias. La iniciativa figura entre las preguntas dirigidas a la Presidencia del Gobierno en la sesión parlamentaria.

Clavijo reivindica la respuesta de Canarias

Durante su intervención, Clavijo sostuvo que Canarias, su población y especialmente El Hierro están dando, a su juicio, un "ejemplo de humanidad", respeto a los derechos humanos y solidaridad ante el fenómeno migratorio.

El presidente defendió además que su Ejecutivo continuará negociando con el Gobierno de España independientemente de quién lo ocupe, con el objetivo, según afirmó, de obtener acuerdos que beneficien a Canarias.

Clavijo reprochó a VOX su posición durante el debate sobre el traslado de menores migrantes desde las Islas hacia otras comunidades autónomas. Según expuso, Canarias llegó a atender a unos 6.500 menores y no podía garantizar en esas condiciones una atención adecuada.

El presidente vinculó su crítica a la decisión de VOX de romper en 2024 varios acuerdos de gobierno autonómicos con el Partido Popular por las discrepancias sobre la acogida de menores migrantes.

VOX cuestiona la relación con el Gobierno central

Galván centró sus críticas en la política migratoria del Gobierno de España y preguntó a Clavijo cuántos incumplimientos estaría dispuesto a asumir antes de romper las negociaciones con el PSOE.

El diputado de VOX defendió que los pactos rotos por su formación se debieron a incumplimientos y reclamó al presidente canario que adopte una posición similar respecto al Ejecutivo central.

También cuestionó la respuesta estatal tras las llegadas registradas en Ceuta a finales de julio y criticó el establecimiento de un mando único coordinado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El intercambio dejó así dos posiciones enfrentadas sobre la respuesta migratoria: Clavijo defendió mantener la cooperación institucional y la atención a los menores, mientras VOX reclamó endurecer la posición del Gobierno canario frente al Ejecutivo central.