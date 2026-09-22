La Guardia Civil investiga a dos mujeres por el falso anuncio de un coche en internet

La Guardia Civil investiga a dos mujeres de 21 y 38 años, residentes en la provincia de Alicante, por su presunta participación en una estafa bancaria relacionada con la venta fraudulenta de un vehículo por internet. La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo @ de La Palma, especializado en la lucha contra la ciberdelincuencia.

Los hechos comenzaron cuando una persona denunció haber perdido una importante cantidad de dinero después de interesarse por la compra de un automóvil anunciado en internet. El comprador contactó con el supuesto vendedor y continuó las conversaciones a través de una aplicación de mensajería.

Según la investigación, las presuntas autoras habrían utilizado el conocido como phishing cars, una modalidad de estafa en la que se publican anuncios falsos de vehículos que en realidad no existen. Para hacerlos parecer legítimos, los delincuentes utilizan fotografías y descripciones tomadas de otros anuncios y ofrecen los vehículos a través de plataformas de compraventa.

Una vez establecido el contacto con la víctima, los estafadores se hacen pasar por propietarios o intermediarios y solicitan un pago por adelantado, normalmente con la excusa de reservar el vehículo o cubrir los gastos de transporte. Después de recibir el dinero, cortan la comunicación con el comprador.

En este caso, las investigadas llegaron a enviar al afectado documentación fraudulenta y le solicitaron fotografías de su DNI con el supuesto objetivo de formalizar la compraventa. Convencido de que la operación era real, el comprador realizó una transferencia bancaria.

Tras efectuar el pago, dejó de recibir respuesta a sus llamadas y descubrió que había sido víctima de una estafa. El afectado avisó entonces a su entidad bancaria y presentó la correspondiente denuncia.

El análisis realizado por el Equipo @ de La Palma permitió seguir el rastro del dinero y localizar una primera cuenta bancaria en la que los agentes consiguieron bloquear más de 22.000 euros. Posteriormente, los investigadores localizaron una segunda cuenta y aseguraron otros 1.800 euros.

El bloqueo de ambas cuentas evitó que el dinero pudiera ser transferido a otros países, una práctica utilizada habitualmente en este tipo de fraudes para dificultar el seguimiento de los fondos.

Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron finalmente identificar a las dos presuntas autoras en la provincia de Alicante. Para su localización contaron con la colaboración de agentes de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente.