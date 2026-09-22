La reforma del aeropuerto Tenerife Sur queda desierta y el Cabildo pide a Aena revisar la licitación

La remodelación integral del área terminal del Aeropuerto de Tenerife Sur ha quedado sin adjudicatario después de que ninguna empresa presentara una oferta al concurso convocado por AENA.

La licitación contemplaba un importe bruto de 496,6 millones de euros, 464,1 millones sin impuestos, para ejecutar una de las principales actuaciones previstas en el aeropuerto tinerfeño.

El resultado ha llevado al Cabildo de Tenerife a reclamar a AENA que analice las causas, revise las condiciones del procedimiento y vuelva a sacar las obras a concurso sin que el proceso altere los plazos previstos.

El Cabildo cuestiona las condiciones

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha trasladado al vicepresidente ejecutivo de AENA, Javier Marín, su preocupación por las consecuencias que pueda tener la licitación desierta sobre el calendario de las obras.

Dávila cuestiona especialmente el peso que, a su juicio, tenía el precio dentro de las condiciones del concurso y considera que deben adaptarse a la complejidad de una actuación de estas características y a la evolución actual de los costes.

La presidenta ha calificado el procedimiento como un sistema de "subasta" que considera inadecuado para esta obra. AENA, sin embargo, define oficialmente el concurso como un procedimiento de licitación con negociación.

El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, también ha pedido modificar aquellos aspectos de los pliegos que puedan dificultar la presentación de ofertas y ha vinculado la falta de concurrencia a factores como los costes empresariales y la escasez de mano de obra.

Una ejecución prevista durante ocho años

La actuación tiene un plazo previsto de 96 meses, ocho años, y deberá desarrollarse manteniendo en funcionamiento el aeropuerto durante las obras.

El proyecto busca ampliar y reorganizar el área terminal, incrementar su capacidad, introducir nuevas tecnologías y renovar diferentes procesos e instalaciones aeroportuarias. AENA tiene prevista una inversión global de 553,6 millones de euros en Tenerife Sur entre 2027 y 2031, una cifra que incluye diferentes actuaciones y no únicamente este contrato.

El Cabildo también defiende que la remodelación tenga en cuenta la futura conexión del aeropuerto con la estación prevista del Tren del Sur.

AENA ha confirmado que el concurso no recibió ofertas y tendrá ahora que analizar el procedimiento antes de plantear una nueva adjudicación. El Cabildo reclama que esa revisión vaya acompañada de un calendario claro que evite retrasar la reforma de la terminal.