La renovación del alumbrado de La Isleta y Las Coloradas reduce un 70% el consumo energético

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, han comprobado este martes el resultado de los trabajos de renovación del alumbrado público de los barrios de La Isleta y Las Coloradas, una actuación que ha culminado con la sustitución de alrededor de 1.500 luminarias tradicionales por tecnología LED, han comunicado en nota de prensa.

Darias y Morales han visitado el barrio de Las Coloradas, junto a las canchas deportivas, acompañados por el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz; el concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán; y el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez.

"Esta actuación demuestra que la colaboración entre el ayuntamiento y el Cabildo de Gran Canaria se traduce en mejoras constantes y palpables para la ciudadanía. Hemos renovado el alumbrado de más de 90 calles de La Isleta y Las Coloradas, con 1.500 nuevas luminarias LED, 22 cuadros eléctricos y la incorporación de herramientas digitales que nos permiten mejorar la gestión del servicio, detectar posibles averías y agilizar la atención de las incidencias", ha señalado Darias.

"Con esta actuación no solo reducimos el consumo energético y el gasto económico, sino que también avanzamos en nuestro compromiso con la sostenibilidad y la reducción de emisiones de CO₂. Contamos con una iluminación que cumple con la normativa de protección del cielo nocturno, contribuyendo también a la protección de las aves, y que nos permite seguir mejorando la calidad de vida de la ciudadanía", ha afirmado la alcaldesa.

Por su parte, el presidente del Cabildo ha destacado que la actuación refleja "la capacidad que tenemos las instituciones para unirnos y solucionar los problemas que demanda la ciudadanía" y ha subrayado el papel del Plan de Cooperación como "un elemento estratégico para el desarrollo de los 21 municipios de Gran Canaria y para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía".

Morales ha recordado que, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el Plan de Cooperación supone cinco millones de euros anuales y 20 millones durante el actual periodo de cuatro años, destinados a mejorar las infraestructuras y los equipamientos de la ciudad. "Existe una voluntad del Gobierno de la isla de estar al lado de los ayuntamientos, coordinar actuaciones y colaborar para hacer más fácil la tarea que tiene cada municipio de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos", ha añadido.

El proyecto, bajo la dirección de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA), ha sido financiado con 765.050 euros del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos y ha permitido renovar por completo el alumbrado de más de 90 calles de ambos barrios y de la vía que los conecta, mejorando la eficiencia energética, la seguridad y la calidad de la iluminación para el uso cotidiano del espacio público.

Permite reducir en torno a un 70% el consumo energético

La actuación permite reducir en torno a un 70% el consumo energético del sistema de alumbrado y evitará el consumo de 832.626 kilovatios hora al año, lo que se traducirá en un ahorro estimado de cerca de 131.000 euros anuales para las arcas municipales. Además, las nuevas luminarias permitirán evitar la emisión de aproximadamente 646 toneladas de dióxido de carbono cada año, contribuyendo a reducir el impacto ambiental asociado al funcionamiento de la red municipal de alumbrado.

El proyecto ha incluido también la renovación de 22 cuadros eléctricos, incorporando las adecuaciones necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente y mejorando la seguridad y la protección eléctrica de las instalaciones, así como la fiabilidad del servicio de alumbrado público.