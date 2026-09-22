Las piscinas naturales de La Laja reabren al baño tras retirar 830 metros cúbicos de arena

Las piscinas naturales de la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, han reabierto este martes 22 de septiembre al baño y al uso público tras finalizar los trabajos de dragado, limpieza e higienización de sus fondos.

La intervención ha permitido retirar un total de 830 metros cúbicos de arena acumulada en los vasos del complejo y ha terminado antes del plazo previsto tras la última reprogramación de las obras.

Los trabajos se retomaron el 14 de septiembre

La actuación tuvo que interrumpirse a comienzos de septiembre debido al ciclo natural de las mareas del Pino, que impedía continuar con las labores de dragado.

Los trabajos se retomaron el pasado 14 de septiembre y finalmente han concluido este martes, frente al 5 de octubre que se había fijado como nueva fecha límite.

La obra ha sido ejecutada por Bluematt Ingeniería Subacuática SL con una inversión municipal de 130.177,57 euros.

Las actuaciones se han desarrollado en el vaso norte, el central y la piscina infantil-sur, permitiendo recuperar el funcionamiento completo del complejo.

La arena permanece en el entorno de La Laja

Todo el sedimento retirado de los fondos ha sido depositado en el extremo norte de la propia playa, de manera que la arena permanezca dentro del sistema litoral de La Laja.

Con la finalización de los trabajos, los tres vasos vuelven a estar disponibles para el baño después de varias semanas condicionadas por las labores de acondicionamiento y la interrupción provocada por las mareas.