Loro Parque Fundación financiará proyectos de la UICN para proteger especies amenazadas hasta 2029

Loro Parque Fundación y la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN SSC) han alcanzado un acuerdo de colaboración hasta 2029 para financiar y desarrollar proyectos destinados a proteger especies amenazadas.

La alianza conectará los recursos científicos, técnicos y financieros de la fundación canaria con la red internacional de especialistas de la UICN y contempla apoyo económico al Plan Estratégico de Especies 2026-2029.

Un nuevo fondo para proyectos internacionales

Uno de los principales puntos del acuerdo es la creación del Kiessling Species Survival Fund, destinado a financiar cada año proyectos considerados prioritarios por los grupos de especialistas de la UICN SSC en diferentes países.

Loro Parque Fundación también se incorporará como Gold Member al Species Philanthropy Council y pasará a formar parte de los Species Survival Core Partners de la organización internacional.

El presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, señaló que el objetivo es canalizar recursos hacia los especialistas que trabajan directamente en la conservación de la biodiversidad.

Por su parte, el presidente de la UICN SSC, Vivek Menon, destacó que el acuerdo permitirá ampliar la capacidad para desarrollar actuaciones en los lugares donde se concentran algunas de las necesidades de conservación más urgentes.

Canarias refuerza su papel en la red internacional

La colaboración también potenciará el Centre for Species Survival Macaronesia, ubicado en las instalaciones de Loro Parque Fundación.

Este centro participa en procesos de evaluación, planificación y desarrollo de actuaciones para la conservación de especies y funciona como nodo de la red internacional de la UICN SSC desde Canarias.

La fundación inició su actividad en 1994 y, según los datos recogidos en el acuerdo, ha participado desde entonces en más de 300 proyectos de conservación e investigación desarrollados en 54 países.

La misma información señala que sus proyectos han contribuido a evitar la desaparición de 18 especies.

El nuevo marco de cooperación permanecerá vigente hasta 2029 y combinará financiación, investigación y conocimiento especializado, con el nuevo fondo como una de las principales vías para apoyar proyectos internacionales de conservación.