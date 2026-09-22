Los empresarios del sur de Tenerife exigen mantener la presión policial en Las Verónicas

La prosperidad de una región comienza en sus calles. El operativo de seguridad desplegado este fin de semana en la zona de ocio de Las Verónicas, que culminó con seis personas detenidas, ha encontrado el respaldo unánime del Círculo de Empresarios Tenerife Sur (CEST). La patronal aplaude la intervención, pero lanza un mensaje nítido a las Administraciones Públicas. La vigilancia no puede ser flor de un día.

El presidente del CEST, Javier Cabrera, ha puesto voz a la inquietud de los creadores de riqueza de la comarca. Agradecen el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y celebran que se pueda actuar con eficacia. Sin embargo, el tejido productivo exige que este control del territorio se mantenga de forma sostenida. El objetivo es recuperar los niveles de orden público que consolidaron a Tenerife como un destino imbatible.

La seguridad como motor económico

La tranquilidad en el espacio público no es un lujo, es el requisito previo para la actividad comercial. El CEST recuerda que la seguridad constituye un pilar esencial para el desarrollo social y económico del sur de la isla. El turismo es el motor que arrastra al resto de sectores productivos. De la confianza que perciban tanto los residentes como los visitantes dependen miles de empresas y el sustento diario de miles de familias canarias.

El capital huye del riesgo y la incertidumbre paraliza la contratación. La reputación de la isla como un lugar seguro es un activo patrimonial de valor incalculable. Cualquier percepción de impunidad en las calles tiene un impacto directo en la caja de los negocios. Afecta al empleo, frena la inversión y deteriora la calidad de vida de quienes trabajan y residen en los municipios del sur. Un entorno inestable ahuyenta al turista internacional y asfixia al pequeño comerciante que levanta la persiana cada mañana.

El peligro de las acciones aisladas

Por este motivo, los empresarios insisten en la necesidad de evitar los parches. Las redadas puntuales tienen un efecto disuasorio efímero si no van acompañadas de una presencia a largo plazo. El trabajo de prevención debe mantenerse en el tiempo. Las actuaciones policiales necesitan continuidad, con especial atención a los núcleos de mayor concentración turística. Las Verónicas es el termómetro de una realidad que requiere atención diaria. Un solo altercado con eco en la prensa británica o alemana cuesta más a la economía insular que el despliegue preventivo de todo un año.

Desde la organización empresarial entienden que el orden público requiere tres factores innegociables. Presencia, prevención y constancia. Los trabajadores de la hostelería que terminan su turno de madrugada, los inversores que arriesgan su patrimonio y los visitantes que eligen Canarias para su descanso merecen desarrollar su actividad con absoluta normalidad.

Defender el modelo canario

La libertad de empresa necesita un marco de convivencia pacífico para florecer. El tejido empresarial del sur de Tenerife no pide favores, exige el cumplimiento de las obligaciones básicas por parte de los poderes públicos. Proteger las calles es proteger la propiedad privada y el modelo de vida de los canarios.

Javier Cabrera ha sido tajante. El reto es lograr que la isla siga siendo reconocida por su condición de destino refugio. Sin seguridad no hay libertad para comerciar, ni tranquilidad para vivir. El operativo de este fin de semana demuestra que los recursos existen y que la firmeza funciona. Ahora, el sector privado espera que el Estado mantenga el pulso frente a la delincuencia para blindar la economía y el futuro de Tenerife.