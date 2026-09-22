Onalia Bueno acusa a Sánchez de abandonar a Canarias: "Está en su mundo, le da igual todo"

La gestión de la crisis migratoria en Canarias continúa tensando las cuerdas entre las administraciones autonómicas y el Gobierno central. La situación de los menores no acompañados y la saturación de los centros de acogida han situado al archipiélago en el centro del debate político nacional, revelando una profunda brecha en la asunción de responsabilidades institucionales. En este contexto, la alcaldesa Onalia Bueno ha lanzado duras críticas hacia la inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez, acusándolo de ignorar la realidad de la frontera sur de Europa.

La disputa legal por la tutela de los menores

Uno de los frentes más complejos de la actual crisis es la tutela de los menores extranjeros no acompañados. Según explica Bueno, existe un vacío que aún debe clarificar el Tribunal Supremo respecto a de quién es verdaderamente la competencia cuando estos menores llegan en el marco de una crisis migratoria internacional. La regidora argumenta que la ley autonómica está diseñada para proteger a menores en situación de vulnerabilidad dentro de la comunidad, pero no para gestionar contingentes que llegan desde otros países cruzando aguas internacionales.

"Cuando te viene una avalancha, gente que viene de un país hacia otro país (...) y con un buque, en este caso de Salvamento Marítimo o la Guardia Civil, que depende precisamente del Gobierno de España, pues entendemos (...) que esos menores tendrían que ser tutelados por el Estado", sentenció Bueno. Para ilustrar esta discrepancia competencial, trazó un paralelismo con los enterramientos de migrantes fallecidos en alta mar, recordando que en su momento tuvo que negarse a sufragarlos con fondos municipales, enfrentándose incluso al Tribunal Superior de Justicia, por considerar que se trataba de una competencia estatal.

El 'despertar' tras la crisis de Ceuta

El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, ha intentado elevar la presión sobre Madrid y Bruselas para que asuman que las islas no pueden convertirse en una 'isla cárcel'. Sin embargo, Bueno denuncia que desde La Moncloa se percibe el problema con lejanía, escudándose en los 2.500 kilómetros de distancia. La alcaldesa recordó episodios críticos como el hacinamiento en el muelle de Arguineguín en 2020, revelando que los servicios de inteligencia nacionales ya habían advertido al Estado de esta situación año y medio antes sin que se tomaran medidas.

No obstante, Bueno identifica la reciente presión migratoria sobre Ceuta como un punto de inflexión en la opinión pública española. "Desafortunadamente le ha tocado a Ceuta vivirlo, pero afortunadamente, gracias a lo sucedido en Ceuta (...) hemos despertado como españoles diciendo 'ni una más, tío, es que ni una más, lárgate y pírate de aquí'", declaró, apuntando directamente a la figura del presidente Pedro Sánchez, de quien afirmó que "está en su mundo, le da igual todo".