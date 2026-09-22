Onalia Bueno sobre la Hipoteca Joven: "No hay viviendas de 150.000 euros en el mercado canario"

El acceso a la vivienda se ha erigido como uno de los principales problemas socioeconómicos del archipiélago, impulsado por la inflación, la falta de liquidez y un tenso debate en torno a la regulación del alquiler vacacional. La propuesta del Gobierno de Canarias para ordenar este sector ha suscitado un fuerte rechazo en diversos sectores que consideran que la normativa no aborda la raíz del problema y castiga injustamente a las economías familiares.

Una ley que empieza "la casa por el tejado"

Onalia Bueno se ha posicionado de manera muy crítica frente a la Consejería de Turismo y la nueva legislación sobre la vivienda vacacional, acusando a la Administración de haber comenzado "la casa por el tejado". A su juicio, antes de redactar una nueva ley, el Gobierno regional debió sentarse con las plataformas digitales para eliminar aquellos inmuebles que no cumplían con los estándares de calidad vigentes desde la normativa de 2015, periodo en el cual, denuncia, no se realizó "ni una inspección".

La alcaldesa defiende que la Administración ha ignorado la realidad del pequeño propietario, dejando el poder en manos de los grandes tenedores. Ejemplificó esta situación con zonas de las medianías, como Tejeda, donde el alquiler vacacional ha permitido a jóvenes emprender negocios locales e incentivar la rehabilitación de viviendas heredadas en áreas con población envejecida. "Eliminar a todos aquellos que para un pequeño propietario ha sido una renta [...] complementaria porque tiene una o dos viviendas vacacionales" empobrece a la sociedad local y fuerza la venta de patrimonio a inversores extranjeros, advirtió.

El fracaso de las medidas de estímulo y el éxodo a las medianías

Frente al problema del alojamiento residencial, las medidas impulsadas por las administraciones públicas parecen chocar contra el muro de la realidad del mercado. Respecto a iniciativas como la Hipoteca Joven, que avala hasta el 95% del préstamo, Bueno cuestiona su viabilidad práctica ante la inexistencia de oferta asequible. "¿A qué precios puede acceder un joven para una vivienda? [...] No la hay en el mercado. Lo que hay en el mercado es una vivienda de un dormitorio con garaje, zonas comunes y trastero por 300.000 pavos", lamentó.

La regidora señala que la falta de liquidez en la Administración y las restricciones bancarias impiden la construcción acelerada de vivienda de protección oficial. A esto se suma el encarecimiento generalizado de los alquileres tradicionales tras la pandemia, motivado en parte por la especulación y el temor de los propietarios a la ley nacional de vivienda y la ocupación. Como consecuencia, los residentes se están viendo obligados a abandonar las zonas costeras y urbanas para migrar hacia municipios de las medianías, asumiendo largos desplazamientos diarios en coche en busca de precios más bajos.