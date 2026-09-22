Quorum Social 77 prepara nuevos proyectos en Ceuta, Italia, Turquía y África

Quorum Social 77 prepara la puesta en marcha de nuevos proyectos de ayuda humanitaria en Ceuta, Italia, Turquía y diferentes países de África, según una información difundida este martes por CanarioToday.

La publicación recoge un mensaje compartido por un responsable de uno de los centros de la organización en el que se informa a los trabajadores del crecimiento de la entidad y de la necesidad prevista de contar con personal para los nuevos destinos.

"Aunque todavía no contamos con fechas confirmadas, se prevé que sea necesaria la participación de personal para la puesta en marcha de estos proyectos", señala la comunicación.

Por este motivo, se ha solicitado a las personas interesadas que comuniquen su disponibilidad para desplazarse e indiquen su nombre y apellidos, DNI, turno y centro al que pertenecen.

La información conocida hasta el momento no concreta cuándo comenzarán los proyectos, cuántos trabajadores serán necesarios ni el presupuesto destinado a esta expansión.