Rescatados 38 migrantes en una embarcación en aguas próximas a La Graciosa

Salvamento Marítimo ha rescatado este martes a 38 migrantes que viajaban en una embarcación localizada a unos 5,5 kilómetros al este de la isla de La Graciosa.

Fuentes de Salvamento han informado a EFE, que entre los migrantes, de origen magrebí, se encuentran tres mujeres y dos menores.

La Guardamar Urania traslada durante la mañana a los ocupantes al puerto de Arrecife, en Lanzarote, donde se espera que sean desembarcados sobre las 12.50 horas, hora canaria.

La patera fue avistada por un pesquero a las 08.58 horas (hora canaria), momento en el que se movilizó a la Guardamar para que saliera a su rescate, que se llevó a cabo dos horas después, ha informado la agencia de comunicación.

Las fuentes de Salvamento han advertido de que el número de ocupantes de la patera es provisional hasta su llegada a puerto, cuando se hará el recuento.